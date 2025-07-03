Росіяни змінили тактику обстрілів: до яких неприємностей готуватись українцям

Пошук відповідей на нові погрози вже триває

Російські окупанти змінили тактику атак України і вже зараз помітно, що ППО має проблеми з їх відбиттям. При цьому не виключено, що ближче до осені ситуація зміниться у гірший бік.

Про це розповів головний редактор "Телеграфа" Ярослав Жарєнов, аналізуючи ситуацію в Україні з міжнародним оглядачем Ольгою Кириловою. За його словами, раніше росіяни могли запускати кілька сотень цілей одразу по десятці міст, а тепер атака зазвичай фокусується на одному.

За його словами, військові, які займаються їх збиттям, і генералітет відзначають, що навіть ешелонована ППО не здатна впоратися з подібним викликом, а тому експерти ведуть пошуки нових рішень.

"Йде пошук цих рішень і йде він із нашими європейськими та американськими партнерами. Оскільки вже з’явилася інформація про те, що Росія передала технології виробництва "Шахедів" у КНДР. Відповідно, це новий виклик для всього азійського регіону і зокрема для Південної Кореї", — сказав він.

Журналіст зазначив, що для Європи цей виклик становить особливий інтерес, оскільки для їхньої доктрини це щось нове, а способів боротьби з такими загрозами вони не мають. Однак Україна й сама зайнята пошуком способів захисту великих міст. Наприклад, вона намагається переформатувати свої мобільні вогневі групи, які втрачають ефективність.

"Думаю, що восени буде непроста ситуація, коли летітимуть сотні — можливо 500 і навіть більше — цілей щодня. І стоятиме завдання їх збиття всіма наявними способами", — додав Жарєнов.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров нещодавно на зустрічі з журналістами натякнув, що в України з’явилося нове розв'язання проблеми російських дронів. Одна з розробок українських інженерів показала велику ефективність і незабаром її застосують у бойових умовах.