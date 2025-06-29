Путин засыпал Украину ракетами и дронами: какой процент сейчас может сбить ПВО, что показала новая атака

На ряде территорий зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения, а также падение обломков

В ночь на 29 июня, когда враг совершил массированную атаку по Украине, он использовал 537 средства воздушного нападения. Всего удалось уничтожить 475 целей, то есть 88.4% из запущенных противником.

Об этом сообщили в Воздушных силах. Там отметили, что россияне применяли дроны-камикадзе, крылаты ракеты, зенитные ракеты, баллистические ракеты и аэробаллистические ракеты.

Чем наносили удары этой ночью:

477 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово – РФ, Чауда – ТОТ Крыма, более 250 из них – "шахеды";

4 аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл.

7 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл. – РФ и ВОТ Крыма;

41 крылатой ракетой Х-101/Искандер-К из Саратовской, Курской, Брянской обл.

5 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;

3 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл.

Противовоздушной обороной обезврежено 475 средств воздушного нападения противника, 249 сбито огневыми средствами, 226 – локационно потеряно. Таким образом, обезврежено было 63.3% из запущенных средств.

211 вражескииБпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 225 – локационно потеряны/подавлены РЭБ;

1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 сбита;

33 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К сбиты, 1 – лок.

4 крылатых ракеты "Калибр" сбиты.

Отмечается, что зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения на 6 локациях. Падение обломков — на 8 локациях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в результате удара россиян по Одессе в ночь на 28 июня погибли два человека, еще 14 пострадали.