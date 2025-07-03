Россияне "кошмарили" Одессу с ночи до утра: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие (фото, видео)

Взрослых и детей эвакуировали

Одессу атаковали беспилотники "шахед" в ночь на 3 июля. Повреждена 9-этажка, возник пожар с 7 по 9 этажа, есть также пострадавшие.

Об этом сообщает ГСЧС. Мэр города Геннадий Труханов также писал об атаке.

Спасатели эвакуировали 50 жителей, из них 10 человек, в том числе 2 детей, спасли с помощью спецтехники. К сожалению, есть четверо пострадавших.

На месте развернут Пункт Несокрушимости ГСЧС, работают психологи. Продолжаются работы по ликвидации последствий.

Что известно о взрывах

Воздушную тревогу в Одессе и Одесской области объявили ночью 3 июля в 02:23. Перед тем из сообщений мониторов стало известно, что в Черном море скопилось несколько ударных БпЛА врага.

Впоследствии Воздушные силы сообщили, что в Одессу приближаются беспилотники. В то же время Одесская ОВА и городской голова Одессы Геннадий Труханов написали об атаке дронов на город.

В ОВА подтвердили, что в городе есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов.

По состоянию на утро известно, что в больницу были госпитализированы трое пострадавших. Геннадий Труханов добавил, что предварительный осмотр показал, что одно из парадных получило значительные повреждения. Находиться в ней небезопасно.

"После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания — это позволит определить дальнейшие действия", — сообщил он.

Ранее "Телеграф" писал, что на Днепропетровщине прогремели мощные взрывы. Под атаку попало село Гуляйполе Каменского района.