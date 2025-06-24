Об этом парке в Киеве забывают зря: здесь до сих пор можно насладиться тишиной почти в центре города
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Рассказываем о месте, которое стало любимым для романтиков и ценителей спокойного отдыха
В суете современного Киева найти место для спокойного отдыха становится все сложнее. Однако Наводницкий парк на Набережном шоссе остается одним из тех уголков, где время словно замедляется, а городской шум отступает перед величественной тишиной Днепра.
История Наводницкого парка начинается в 1960-х годах, когда в рамках масштабного благоустройства набережной было решено создать зеленую зону отдыха. Спустя десятилетие, в 1972 году, парк получил официальный статус памятника садово-паркового искусства.
Территория площадью 10,2 гектара имеет уникальную треугольную форму, растянувшуюся на 750 метров вдоль берега Днепра. Парк удачно расположен между Набережным шоссе и рекой, рядом с мостом Патона, что делает его легко доступным для посетителей.
Легенда оживает в камне
Центральное место в парке занимает памятник "Парящая Лыбедь" — скульптурная композиция, которая переносит посетителей в древние времена основания Киева. Ладья, словно скользящая по водной глади, несет на себе трех братьев — Кия, Щека и Хорива, а на корме стоит их сестра Лыбедь с распростертыми руками, будто благословляющая будущую столицу.
Этот монумент был своеобразным магнитом для молодоженов еще 50 лет назад. Они приезжали сюда в день свадьбы, чтобы запечатлеть самые важные моменты жизни на фоне древней легенды. В такие дни парк оживал звуками праздника, но в обычное время здесь и сегодня царит умиротворяющая тишина.
Больше чем просто прогулочная зона
Помимо знаменитой "Парящей Лыбеди", парк хранит и другие исторические памятники. Здесь можно увидеть церковь князя Владимира и особую Аллею ООН, заложенную в честь 60-летия международной организации.
Планировка парка умело сочетает ухоженные аллеи с естественными природными уголками. Такое решение создает особую атмосферу, где рукотворная красота гармонично дополняет природную.
Уникальные виды
Одним из главных преимуществ Наводницкого парка остаются потрясающие панорамы, которые открываются с его территории. Отсюда Днепр предстает во всем своем величии, а знаменитый монумент Родины-Матери смотрится особенно впечатляюще в обрамлении зелени и архитектурных элементов парка.
Оазис спокойствия в сердце мегаполиса
В то время, когда популярные места отдыха, Наводницкий парк остается редким исключением. Здесь можно провести день в размышлениях, насладиться природой и почувствовать глубокую связь с историей родного города.
Как добраться
Наводницкий парк удобно расположен на Набережном шоссе, около моста Патона, и добраться до него можно несколькими способами. Ближайшая станция метро — "Днепр". От нее нужно пройти пешком около 800 метров в сторону моста Патона, следуя по направлению к набережной. Прогулка займет примерно 10–15 минут, и по пути откроются красивые виды на реку и город.
До парка ходит автобус №115, который останавливается на остановке "Парк отдыха" рядом с входом в Наводницкий парк. Это удобный вариант для тех, кто предпочитает не идти пешком от метро. Также можно доехать автобусами №43, №51 и №109 до остановки "Мост Патона" и пройти около 500 метров пешком до парка.
Для тех, кто ценит возможность прогуляться по набережной без толп и шума, этот парк станет настоящим открытием. Здесь каждый найдет что-то свое: романтики — уединенные аллеи для прогулок, любители истории — памятники с многовековой символикой, а ценители природы — живописные виды на одну из главных рек Европы.
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