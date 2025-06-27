Улица в Киеве с "химическим" названием: где она находится и что там сегодня
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Она находится не на окраине города
В Киеве есть улица Вискозная — с названием, сразу напоминающим о заводах и технических материалах. Она небольшая, тихая и почти незаметная среди городской суеты, но имеет интересное промышленное прошлое.
Что за улица Вискозная и почему она получила такое неожиданное название, рассказывает "Телеграф".
Где находится
Улица Вискозная — в Днепровском районе столицы, недалеко от Лесного массива и станции метро "Лесная". Начинается от переулка Игната Хоткевича и пролегает почти до железнодорожного пути. Ее длина — более 500 метров.
Район – смешанный: рядом с частными домами расположены производственные цеха, склады и небольшие коммерческие объекты. Это малолюдное место, куда редко наведываются случайные прохожие. Улица тихая с узким дорожным полотном и типичными гаражными кооперативами.
Почему "Вискозная"?
Название появилось еще в 1957 году. Улицу так назвали в честь Киевского вискозного завода, который работал поблизости. Этот завод производил вискозу – искусственное волокно, которое использовалось для изготовления тканей, изоляционных материалов и технической продукции.
До того как получить настоящее название, она называлась просто — Новая. Это была одна из типичных безымянных улиц во вновь промышленном районе.
Сегодня вискоза там давно не пахнет — завод прекратил работу еще в 1990-х, а сама улица постепенно превратилась в территорию малого бизнеса: здесь можно найти мебельные салоны, мастерские, склады, автомойки и шиномонтаж.
Что интересного на улице
Туристам — разве что с индустриальным интересом. Улица больше интересна своим ретро-шармом: столбы, низкие заборы, частные домики советской застройки и советские таблички на фасадах. Здесь до сих пор сохранился дух старого индустриального Киева.
Среди заведений – мебельные салоны, строительные магазины, даже небольшая пивоварня.
Как добраться
Удобнее всего — от станции метро "Лесная". Далее — или пешком, или автобусом/маршруткой до остановки на ул. Игнат Хоткевич, откуда до начала Вискозной — несколько минут хода.
Маршруты:
- автобус №118, №6,
- маршрутки №233, 423, 590.
Улица расположена между промышленными объектами и железнодорожной веткой, поэтому ориентиром может служить большой склад или мебельный магазин.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве есть улица, названная в честь экзотического фрукта. Где она находится и чем известна?