Улица в Киеве с "химическим" названием: где она находится и что там сегодня

Она находится не на окраине города

В Киеве есть улица Вискозная — с названием, сразу напоминающим о заводах и технических материалах. Она небольшая, тихая и почти незаметная среди городской суеты, но имеет интересное промышленное прошлое.

Что за улица Вискозная и почему она получила такое неожиданное название, рассказывает "Телеграф".

Где находится

Улица Вискозная — в Днепровском районе столицы, недалеко от Лесного массива и станции метро "Лесная". Начинается от переулка Игната Хоткевича и пролегает почти до железнодорожного пути. Ее длина — более 500 метров.

Район – смешанный: рядом с частными домами расположены производственные цеха, склады и небольшие коммерческие объекты. Это малолюдное место, куда редко наведываются случайные прохожие. Улица тихая с узким дорожным полотном и типичными гаражными кооперативами.

Почему "Вискозная"?

Название появилось еще в 1957 году. Улицу так назвали в честь Киевского вискозного завода, который работал поблизости. Этот завод производил вискозу – искусственное волокно, которое использовалось для изготовления тканей, изоляционных материалов и технической продукции.

До того как получить настоящее название, она называлась просто — Новая. Это была одна из типичных безымянных улиц во вновь промышленном районе.

Сегодня вискоза там давно не пахнет — завод прекратил работу еще в 1990-х, а сама улица постепенно превратилась в территорию малого бизнеса: здесь можно найти мебельные салоны, мастерские, склады, автомойки и шиномонтаж.

Улица в Днепровском районе

Что интересного на улице

Туристам — разве что с индустриальным интересом. Улица больше интересна своим ретро-шармом: столбы, низкие заборы, частные домики советской застройки и советские таблички на фасадах. Здесь до сих пор сохранился дух старого индустриального Киева.

Среди заведений – мебельные салоны, строительные магазины, даже небольшая пивоварня.

Как добраться

Удобнее всего — от станции метро "Лесная". Далее — или пешком, или автобусом/маршруткой до остановки на ул. Игнат Хоткевич, откуда до начала Вискозной — несколько минут хода.

Маршруты:

автобус №118, №6,

маршрутки №233, 423, 590.

Улица расположена между промышленными объектами и железнодорожной веткой, поэтому ориентиром может служить большой склад или мебельный магазин.

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