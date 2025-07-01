Оккупанты потеряли в Донецке важный объект? По чему могли ударить Storm Shadow (фото)

Ночью в городе прогремели мощные взрывы

В результате ночной атаки на временно оккупированный Донецк были поражены объекты оккупантов. Предварительно, удар наносился ракетами Storm Shadow и не только.

Об этом пишут мониторы. Однако официально Генштаб еще не подтверждал атаку и поражение целей.

"В Донецке несколько крылатых ракет Storm Shadow поразили объект окупантов", — говорится в сообщении.

Последствия удара по Донецку

Отмечается, что в зоне поражения — здание, ранее принадлежавшее донецкому государственному институту цветных металлов. Были ли там оккупанты и как сейчас используют этот объект не известно. Однако в сети уже показали кадры, подтверждающие его поражение.

К тому же ночью писали, что под ударом якобы оказался штаб 8-й общевойсковой армии РФ, однако эту информацию опровергают. Есть данные, что было поражено место, где работали над БПЛА и РЭБ.

Отметим, что Украина официально не поддерживала атаку на Донецк и поражение каких-то объектов. Однако в городе в ночь на 1 июля прогремело немало взрывов. Также была атакована временно оккупированная Ясиноватая и Крым. Ракеты на полуострове поразили жирную цель оккупантов. Пожар в результате атаки зафиксировали даже спутники.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Луганске ночью раздалось с десяток взрывов. Область атаковали БПЛА.