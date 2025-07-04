Київ під атакою ракет та безпілотників: у столиці лунають вибухи та спалахнули пожежі

Столицю атакували десятки "шахедів" та аеробалістичні ракети

Київ в ніч на 4 липня перебував під масованою атакою ударних безпілотників. Окрім того, окупанти намагалися випустити по передмістях столиці дві ракети "Кинджал", обидві було ліквідовано. Внаслідок атак БПЛА є пожежі та пошкодження інфраструктури.

Про атаку на Київ повідомили моніторингові канали, про наслідки написав керівник Київської МВА Тимур Ткаченко. Інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

За даними моніторингу, Київ відбив атаку щонайменше 30 безпілотників ворога. Ще від 30 до 50 БПЛА прямують у бік Київської області, загалом до 80 безпілотників перебуває у повітряному просторі України. Близько 01:00 окупанти намагалися бити по Києву ракетами "Кинджал" з літаків МіГ-31К, обидві ракети, попередньо, було ліквідовано.

За даними Ткаченка, кілька пожеж виникло у Солом'янському районі, від ударів ворога постраждали виключно житлові будинки. В Дарницькому районі впали уламки збитого безпілотника. В тому ж районі впав дрон, який не здетонував.

Оновлено 01:55 Під атакою БПЛА, за попередніми даними, перебували Київ, Жуляни, Васильків та Бориспіль. Протиповітряна оборона відбиває атаку та знищує загрози у повітрі. Загалом, за даними моніторингу, на Київщині перебувають 43 безпілотники, ще шість одиниць летять з Чернігівщини в напрямку столиці.

За даними КМВА, наслідки атаки окупантів фіксуються на щонайменше 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, що зранку 3 липня Росія вдарила дронами по Полтаві. Вибухи зафіксували біля будівлі територіального центру комплектування (ТЦК). Над містом одразу ж здійнявся потужний стовп диму. Станом на 13:00 відомо, що загинули двоє людей, 11 – поранено. Після атаки також виникла пожежа на території приватного житлового будинку.