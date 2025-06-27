Россияне запустили по Украине ракеты: объявлена тревога по областям (обновляется)

Украинцев просят находиться в укрытиях

Российские оккупанты в ночь на 29 июня устроили массированную ракетную атаку на Украину. В нападении приняли участие стратегические бомбардировщики Ту-95МС и корабли из состава остатков Черноморского флота России. Враг использовал для удара ракеты Х-101, "Калибр" и ударные беспилотники.

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01:40 Сообщается о двух сериях пусков "Калибров" из района акватории Черного моря. Количество выпущенных ракет пока неизвестно.

01:35 Мониторинг сообщил о взрывах в Николаеве, есть угроза повторных пусков. Предварительно под ударом было два района города.

01:30 Пуски баллистических ракет из района временно оккупированного Крыма. Вектор движения – Николаев, угроза ракетного удара.

01:25 В море уже два ракетоносителя "Калибров", суммарный залп до 14 ракет. Бомбардировщики продолжают движение на пусковые рубежи.

01:00 Три Ту-95МС и 1 Ту-160 летят на пусковые.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что, по мнению политолога Владимира Фесенко, Россия усилила обстрел Украины в последние дни не для того, чтобы показать слабость Запада. Скорее всего, Владимир Путин решил воспользоваться тем, что внимание мира приковано к ситуации между Израилем и Ираном.

Отметим, в прошлый раз россияне устроили массированную ракетную атаку на Украину в ночь на 17 июня. Тогда враг запустил ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, а также "Калибры" из Черного моря, направив их на украинскую столицу. Кроме этого, оккупанты пустили по Киеву "Кинжал" с МиГ-31К и массированно атаковали город ударными БПЛА. В результате удара были большие жертвы в Киеве.

До этого враг массированно атаковал Украину в ночь с 5 на 6 июня – после угроз ответа на удар по аэродромам. На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взлете с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ двух недобитых Ту-95МС и двух недобитых Ту-160 с авиабазы "Белая" в Иркутской области, а также еще четырех недобитков Ту-95МС с других баз. Также в море находились четыре корабля с ракетами "Калибр" из состава того, что осталось от Черноморского флота России. Оккупанты применили крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники.