"Золотых яиц" было не достаточно? Скандальный поставщик снова собирается кормить ВСУ

Экснардеп возмущается ситуацией, ведь Глиняная находится в розыске

Фирма скандальной украинской бизнесвумен Татьяны Глиняной "Мит Пром" заключила договоры с Минобороны о поставках продуктов для военных. На причастность к очередным закупкам в армии фигурантки громкого скандала о "яйцах по 17 грн" обратил внимание бывший нардеп Борислав Береза.

В своем Telegram-канале он сообщил, что, согласно сайту тендеров, ООО "Мит Пром" будет поставлять товары для военных в Харьковской и Черниговской областях. При этом Береза подчеркнул, что владелица фирмы находится в розыске НАБУ. Однако, по его словам, это не помешало ей дальше вести свой бизнес.

Экснардеп добавил, что Татьяна Глиняная занимается поставкой продуктов для армии последние 20 лет. Однако широкой публике ее имя стало известно по ряду весьма скандальных причин.

"Прославилась она всем известными событиями. Первое – когда пыталась продать армии яйца по 17 грн за штуку, второе – приобретением сети гостиниц в Хорватии, третье – когда у ее бухгалтера в машине обнаружили 4,7 млн ​​евро наличными", – пишет Борислав Береза.

О Глинянрй было сделано немало журналистских расследований, включая фильм с записью ее разговоров с сотрудниками, которые демонстрируют ее, мягко говоря, нелюбовь к украинской армии. Но даже нахождение в розыске не остановило бизнесвумен от дальнейшего участия в тендерах.

Береза напомнил, что недавно в Украине был назначен новый Генпрокурор — Руслан Кравченко, пообещавший бороться с коррупцией. По словам бывшего народного избранника, пока эта борьба лишь "играет новыми красками".

Ранее мы рассказывали, что вообще известно о Кравченко и где он работал до назначения на должность главы Офиса генпрокурора.