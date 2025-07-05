Пережил две войны и стал символом нации: что известно об одном из старейших вокзалов Украины

Вы должны туда поехать, чтобы увидеть эту красоту своими глазами

Маневицкий железнодорожный вокзал – это визитка Волынской области, символ его рождения, старейшее здание и, без сомнения, самое красивое. Ему 120 лет.

"Телеграф" расскажет об этом месте поподробнее. Как он выглядит и что известно об этом месте.

Историческое значение

Вокзал стал излюбленным сюжетом маневичской фотохроники: на сотнях архивных фотографий видно, как местные жители, позируя на его фоне, всегда гордились своим памятником.

Интересный факт: Вокзал построили в 1905 году, через три года после открытия железной дороги, соединившей Киев с Ковелем. Сегодня сложно представить, что 120 лет назад вокруг этого живописного "замочка" на вершине пологого дюна росли только широкополые сосны. Маневичи тогда только зарождались, а вокзал стал местом, от которого городок стал разрастаться.

Архитектурные особенности

Станционные здания этой железнодорожной магистрали возводились в течение нескольких лет после того, как линия была введена в эксплуатацию. Архитектурные черты этих сооружений свидетельствуют об общности авторства многих из них. карнизов и арочных обрамлений оконных проемов.

Архитектурная деталь: Исследователи считают, что создателем этих проектов был молодой зодчий Евгений Станилевич – талантливый архитектор начала XX века, создавший уникальный стиль для железнодорожных построек Российской империи.

Уникальность среди подобных сооружений

В начале двадцатого столетия вдоль Киево-Ковельской железной дороги возникли вокзалы нескольких стандартных типов, построенные по унифицированным проектам. Маневицкий вокзал также принадлежал к этой серии – его архитектурным двойником было станционное здание в Малине, расположенном в ста километрах от столицы.

Трагическая потеря : К сожалению, малинский вокзал был уничтожен в годы Второй мировой войны, а послевоенная реконструкция кардинально изменила первоначальный вид. В результате маневичский вокзал остался уникальной достопримечательностью не только для региона, но и для всей страны, что делает его узнаваемым среди поклонников архитектуры, включая тех, кто никогда не имел возможности увидеть его из окна вагона.

Инфраструктура начала XX века

По состоянию на 1905 год вокзальное здание содержало два зала ожидания, здесь функционировали почтовое отделение, телеграф, буфет и кухня. Вокруг появились жилые дома, подземные ледники, водонапорная башня, кузница и баня.

Масштаб проекта : Общий план железнодорожной станции включал около 30 объектов и благоустройство привокзальной территории. Таким образом, железнодорожная станция превратилась в транспортный узел и развивающийся вокруг нее центр поселения.

Воспоминания очевидца

Несмотря на влияние времени, вокзал остается символическим для местных жителей и тех, чья жизнь связана с ним.

"В 1995 году я начал работу на соседней станции Трояновка. Именно тогда впервые увидел маневичский вокзал. До сих пор помню, насколько поразила меня его архитектура, хотя до этого я видел много волынских вокзалов. Через 15 лет это здание стало моим рабочим местом."

Расцвет станции : "Тогда на вокзале и на всей станции кипела жизнь. Когда я в 2010 году стал начальником станции, у меня работало 28 человек. В товарной конторе шла напряженная работа, ежедневно загружалось по 50 вагонов, а очередь в билетную кассу иногда доходила до входной двери".

Современное состояние и перспективы

Он отметил, что в настоящее время объемы пассажирских и грузовых перевозок на станции значительно снизились. Да и само вокзальное здание требует внимания. Фасады и интерьер давно нуждаются в профессиональной реставрации, в частности, ремонте протекающей крыши и восстановлении аутентичных деталей.

Прерванные планы : "Четыре года назад появились перспективы реставрации. Несколько раз сюда приезжали экспертные группы, последний раз – 16 февраля 2022 года. Через неделю в стране началась война, которая перечеркнула все планы. Однако вокзал остается украшением Маневич: им до сих пор восхищаются местные жители, подчеркивают местные жители.

Профессиональная оценка архитектуры

Слова маневичского железнодорожника напоминают, что вокзал, несмотря на упадок, остается архитектурной визитной карточкой городка. Его оригинальные формы и детали и сегодня привлекают внимание исследователей. О ценности этого сооружения "Волынскому монитору" рассказала доктор архитектуры, профессор и заведующая кафедрой архитектуры и средового дизайна Национального университета водного хозяйства и природопользования Ольга Михайлишин.

Экспертная оценка : "Железнодорожный вокзал в Маневичах — типичный образец архитектуры таких объектов, которые массово сооружались в Российской империи на рубеже XIX и ХХ веков вдоль новых железнодорожных ветвей, в частности линии Киев-Ковель. Вокзал построен по одному из стандартных проектов, воплощенных, кроме и Тетере."

Уникальность сохранения : "Однако именно маневичский вокзал лучше всего сохранился до сих пор с точки зрения соответствия проектному решению. Он единственный из дошедших до наших дней в максимально сохранившемся, учитывая исторические обстоятельства, первоначальном виде", — прокомментировала исследовательница архитектуры.

Архитектурный стиль

Она отметила, что образ здания отличается гармоничной сбалансированностью, насыщенностью архитектурного декора и строгостью формы, характерной для объектов, созданных под влиянием ретроспективных и рационалистических направлений в архитектуре конца XIX века.

Стилистический анализ : "Эклектическое сочетание и интерпретация элементов, взятых из романской и готической архитектуры, придают вокзалу стилистическое разнообразие, а общая композиция объема и фасадов с отходом от симметрии может свидетельствовать о влиянии архитектуры модерна начала ХХ века", — подчеркнула Ольга Михаила.

Архитектурные влияния : Достаточно взглянуть на вокзал, чтобы заметить элементы готического собора, средневекового оборонительного сооружения и романского храма. Еще 40 лет назад на его западном фасаде можно было увидеть год постройки, напоминавший о возникновении Маневичи. К сожалению, этот элемент здания вместе с целым фронтоном в конце 1980-х годов по неизвестным причинам был демонтирован.

Свидетельница истории

За 120 лет вокзал был свидетелем тысяч радостных встреч, драматических прощаний и важных событий. Он был воротами в большой мир и последним, что видели маневичане, которые уходили отсюда и часто так никогда и не возвращались. Над его башнями прогремели две мировые войны. Правописание названия станции менялось вместе с государствами и режимами, но вокзал стоит и сегодня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит самое большое водохранилище Украины и где оно расположено.