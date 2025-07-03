Украинское "Мертвое море", образовавшееся от взрыва: где найти удивительное озеро (фото)

Летом вода в озере быстро нагревается, но уже на глубине более 1,5 метров становится прохладнее на 7-10 градусов.

В Харьковской области, вблизи села Антоновка, расположен необычный водоем, который местные жители называют просто — Соленое озеро. Оно сочетает в себе виды, похожие на морские, и интересную историю возникновения, связанную с нефтегазовой скважиной.

"Телеграф" рассказывает подробно об этом месте. Озеро давно стало любимой локацией для любителей пляжного отдыха, пикников и оздоровления. Сюда регулярно приезжают не только жители региона, но и туристы из других областей.

Расположение Соленого озера на карте

Основная особенность озера — повышенное содержание соли в воде, что делает ее сходной по свойствам Мертвого моря. Из-за высокой плотности воды утонуть здесь почти невозможно. А насыщенный солями воздух, похожий на морской, считается полезным для органов дыхания. Многие приезжают сюда, надеясь на оздоровление — и не зря: вода положительно влияет на кожу и суставы, заживляет мелкие раны и в целом улучшает самочувствие.

Факты об озере

В летний период вода здесь быстро прогревается, однако на глубине более 1,5 метра она заметно прохладнее – разница температур достигает 7-10 градусов. Озеро небольшое — около 100 на 100 метров, с ярко-голубой водой, песчано-солончаковыми берегами и живописными видами вокруг.

Соленое озеро в Харьковской области

Берега — крутые, удобных заходов в воду немного. Дно изучено слабо, и хотя официальные данные о глубине отсутствуют, по словам очевидцев, она может достигать 50 метров и больше. Впрочем, есть и более экстремальные версии — некоторые предполагают, что глубина составляет до 2 500 метров, однако данные пока не подтверждены научно.

Как возникло Соленое озеро

Это озеро – результат уникального техногенного процесса. Когда-то на этом месте проводилось бурение на нефть и газ. Скважина, глубиной до 3 км, проходила через мощный соляной пласт. В ходе работ произошло внезапное извержение газа под высоким давлением (более 300 атмосфер), что привело к аварийной ситуации. Газовый фонтан из-под земли вынудил экстренно эвакуировать как рабочих, так и жителей Антоновки.

Соленое озеро в Харьковской области

После попыток заглушить скважину газ прорвался снова, а земля вокруг начала проседать. В результате буровая башня провалилась под землю, оставив после себя глубокий кратер диаметром около 60 метров. Впоследствии этот котлован начал наполняться водой из подземных источников, проходивших через соляные слои, и так образовалось Соленое озеро.

Некоторое время газ продолжал выходить на поверхность, поэтому было принято решение сжигать его, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. Однако окончательно стабилизировать ситуацию удалось только после бурения наклонных скважин и заливки бетоном. Добыча газа в этом районе была остановлена на неопределенный срок.

Сегодня Соленое озеро — это не только природный, но и исторический памятник. Оно сочетает в себе покой, красоту и целебные свойства. Хотя инфраструктура вокруг еще развивается, туристы и местные ценят это место за его подлинность и природную силу.

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