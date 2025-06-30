Говорят, что это озеро лечит. Всего в получасе от Киева находится водоем с чистой водой

Происхождение названия имеет несколько версий

Под Киевом, между селами Юровка и Крюковщина, прячется настоящий пляжный рай — озеро Крючок. Здесь в воздухе запах сосны и шашлыка, а вокруг беседки и пляж с чистым песком.

Это место для тех, кто хочет активного и одновременно спокойного отдыха у воды. "Телеграф" рассказывает, чем интересное озеро Крючок.

Что это за место

Крючок — озеро на Киевщине, которое давно понравилось как рыбакам, так и тем кто ищет спокойного отдыха на природе. Его длина – около трех километров, берега – песчаные, а вода прогревается уже в начале лета. Здесь нет шумных набережных или громких вечеринок, зато есть мангалы, беседки и возможность побыть наедине с природой.

Озеро граничит с лесом, потому в воздухе всегда пахнет хвоей. В выходные здесь бывает людно, но в будни – тишина. Это место, куда можно приехать с семьей, друзьями или даже наедине – почитать книгу, покупаться, посидеть с удочкой.

Озеро в Крюковщине

Почему озеро так называется

История местности вокруг озера Крючок имеет глубокие корни. Когда-то здесь простирались густые леса, а сама территория служила местом княжеских споров и сражений. Археологи предполагают, что именно здесь мог располагаться древний форпост — об этом свидетельствуют два больших холма, на которых, по преданию, стояли кресты.

Нет единой версии, откуда именно произошло название озера Крючок. По одной из самых распространенных версий, оно тесно связано с названием села Крюковщина, возле которого и расположен водоем. Однако есть и другие интересные пояснения.

Некоторые утверждают, что в древности именно через эти места пролегал чумацкий путь — казаки везли соль, останавливались здесь на передышку, а вокруг леса тогда жило много ворон (укр. крук). Говорят, мол, когда останавливались в этих краях, говорили: "Становимся под Крюками". Отсюда и могло произойти название не только села, но и самого озера.

Об озере ходят легенды

Другая легенда связана с именем магната Крюкова, которому когда-то принадлежали эти земли. Возможно, именно он оставил после себя название, которое закрепилось и за деревней, и за водоемом рядом.

Есть еще и версия о том, что название произошло от реки, которая когда-то протекала в этой местности — полноводная и бурная, сегодня она почти исчезла, но память о ней осталась в топонимах.

Говорят, что на дне озера есть участки с лечебными грязями. Старожилы рассказывают об их целебных свойствах, якобы они помогают при ревматизме, кожных заболеваниях, болях в спине и даже проблемах нервной системы. Однако попробовать их на себе решаются не все — информации об этом немного, а исследований еще меньше. Но кто знает, может, Крючок действительно прячет под своими волнами нечто большее, чем просто прохладу и отдых.

В озере чистая вода

Чем интересно озеро Крючок

Вода здесь чистая, дно пологое – идеально для купания. На территории есть зоны для пикника, прокат катамаранов, площадки для детей. А еще это одно из немногих мест под Киевом, где официально разрешена рыбалка. В озере водится щука, карась, карп, белый амур, а также судак.

Есть небольшой бар и кафе — так что если не хочется готовить, можно перекусить на месте. Для активных – волейбол, батут, прокат снаряжения. Но главное – это атмосфера.

База отдыха в Крюковщине

Как доехать

Удобнее всего — на авто. От Киева ехать в Крюковщину, дальше — по указателям на озеро. Дорога займет до 30 минут.

На общественном транспорте тоже можно: маршрутками №812 или №368 они отправляются от станции метро "Дружбы Народов" и универмага "Украина". Еще один вариант – электричка до станции Вишневое, оттуда до озера всего несколько километров.

Ранее "Телеграф" писал, что не все киевляне знают, что в нескольких минутах от станции метро "Голосеевская" прячется настоящий зеленый рай — Ореховатские пруды. Чем они привлекают местных жителей.