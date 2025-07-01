Два бассейна, собственное озеро, гостевые дома и не только: что известно о здании нардепа Королевской, которое сейчас в продаже

Имение продают за пять миллионов долларов

В живописном селе Лесники, расположенном в 20 км от Киева, находится имение экс-нардепа Натальи Королевской, которая находится в розыске. Его масштабы поражают — искусственные озера на территории, элитные сооружения и бассейны. По документам он принадлежит отцу политика, а теперь его выставили на продажу.

Приобрести дом, в котором по всем данным жила Наталья Королевская, можно за пять миллионов долларов. "Телеграф" решил выяснить, что известно об этом роскошном поместье.

В 2021 году журналисты издания "Деньги" выяснили, что Королевская живет именно в этом коттедже. Однако в ее декларации было отмечено, что нардеп зарегистрирована в квартире мужа. Сама политик отмечала, что этот дом находится в собственности ее родителей.

По данным издания, имение расположено на гектаре земли и формально оно принадлежало кипрской компании "Лиссерана ЛТД", было в ипотеке и принадлежало нескольким людям.

Что известно о продаже дома

Сейчас поместье выставлено на продажу. В объявлении указано, что его территория – 1,3 гектара, на которой расположены дома для охраны и прислуги, открытый и закрытый бассейны, собственное озеро, водопад, спа-зона, зона барбекю, гостевой дом с отдельным въездом, спорт-комплекс. В доме есть четыре спальни, камин, кухня с отдельным выходом.

Дом Королевской в Лесниках

Его продают за пять миллионов долларов. При этом в объявлении указано, что в доме есть холодильник, кровать, стиральная машина, фен, кабельное ТВ, утюг, шкаф, стиральная машина, посуда, сигнализация.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит старший сын Наталии Королевской. В 19 лет он стал самым богатым депутатом Краматорска.