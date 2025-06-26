Чистая вода и красивые пейзажи: как выглядит самое большое водохранилище Украины и где оно расположено

Из-за создания водохранилища затопили многие поселения

Лето — сезон отпусков, солнца и отдыха, поэтому украинцы активно ищут, куда можно поехать. Среди удачных вариантов — Кременчугское водохранилище, расположенное на территории Полтавской, Кировоградской и Черкасской областей. Его часто называют морем из-за большой площади. Также можно поехать на озеро Маричейка в Карпаты.

Кременчугское водохранилище считается самым большим водохранилищем в Украине. Его площадь занимает 2250 км². Объем водохранилища составляет 13,5 км3, а вот глубина — 28 метров. Водохранилище пролегает через реку Днепр.

Решение о создании этого водохранилища было принято еще в 1949 году. В то же время здесь начали возводить одноименную гидроэлектростанцию. В СССР считали, что если бы войска НАТО напали на эти территории, то каскад дамб разрушили бы с неба. Это создало бы болото на 40—50 километров, через которое живая сила не смогла бы двигаться. В течение 1959—1961 водохранилище полностью заполнили.

Водохранилище создали еще во время СССР, фото cherkasy24.info

Из-за затопления долины Днепра исчезли такие острова, как Богун, Королевец, Корчеватый. Вместо этого появилось немало новых с новыми названиями, особенно в Сулинском заливе водохранилища и левобережной части поймы. В то же время из-за создания водохранилища затопили 212 населенных пунктов с населением 133 тысячи человек. Больше всего пострадал город Новогеоргиевск. Также это затронуло населенные пункты Адамовка, Бужин, Ветровка, Белая Голова, Бильки, Бубнов, Бугский.

Для создания водохранилища затопили многие населенные пункты, фото ua.igotoworld.com

В целом водохранилище делится на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Его берега достаточно высоки — достигают 30—40 метров. Есть эрозия, то есть ухудшение свойств земли. Берега являются песчаными и разделены оврагами.

Кременчугское водохранилище привлекает туристов для отдыха, ведь там — чистая вода, есть пляжи, места для рыбалки и прогулок. На этом месте можно насладиться красивыми пейзажами природы, разными островами и побыть в тишине.

Возле водохранилища отдыхают люди, фото provce.ck.ua

В водохранилище развита флора и фауна. Из-за развития зоо- и фитопланктона там происходит "цветение воды", которое занимает до 70% площади водохранилища. Там растет камыш, рогоз узколистный, лепешняк, рдесник, белая кувшинка. Также в водохранилище водится лещ, судак, карп, сплетня, синяк, тюлька.

Водохранилище служит для орошения, рекреации и водообеспечения Черкасс, Светловодска, Кременчуга. На его территории расположены Каневский природный заповедник, Нижнесульский национальный природный парк и еще некоторые заказники.

В водохранилище водится много рыбы, фото kremen.today

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