Чистая вода и красивые пейзажи: как выглядит самое большое водохранилище Украины и где оно расположено
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Из-за создания водохранилища затопили многие поселения
Лето — сезон отпусков, солнца и отдыха, поэтому украинцы активно ищут, куда можно поехать. Среди удачных вариантов — Кременчугское водохранилище, расположенное на территории Полтавской, Кировоградской и Черкасской областей. Его часто называют морем из-за большой площади. Также можно поехать на озеро Маричейка в Карпаты.
Кременчугское водохранилище считается самым большим водохранилищем в Украине. Его площадь занимает 2250 км². Объем водохранилища составляет 13,5 км3, а вот глубина — 28 метров. Водохранилище пролегает через реку Днепр.
Решение о создании этого водохранилища было принято еще в 1949 году. В то же время здесь начали возводить одноименную гидроэлектростанцию. В СССР считали, что если бы войска НАТО напали на эти территории, то каскад дамб разрушили бы с неба. Это создало бы болото на 40—50 километров, через которое живая сила не смогла бы двигаться. В течение 1959—1961 водохранилище полностью заполнили.
Из-за затопления долины Днепра исчезли такие острова, как Богун, Королевец, Корчеватый. Вместо этого появилось немало новых с новыми названиями, особенно в Сулинском заливе водохранилища и левобережной части поймы. В то же время из-за создания водохранилища затопили 212 населенных пунктов с населением 133 тысячи человек. Больше всего пострадал город Новогеоргиевск. Также это затронуло населенные пункты Адамовка, Бужин, Ветровка, Белая Голова, Бильки, Бубнов, Бугский.
В целом водохранилище делится на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Его берега достаточно высоки — достигают 30—40 метров. Есть эрозия, то есть ухудшение свойств земли. Берега являются песчаными и разделены оврагами.
Кременчугское водохранилище привлекает туристов для отдыха, ведь там — чистая вода, есть пляжи, места для рыбалки и прогулок. На этом месте можно насладиться красивыми пейзажами природы, разными островами и побыть в тишине.
В водохранилище развита флора и фауна. Из-за развития зоо- и фитопланктона там происходит "цветение воды", которое занимает до 70% площади водохранилища. Там растет камыш, рогоз узколистный, лепешняк, рдесник, белая кувшинка. Также в водохранилище водится лещ, судак, карп, сплетня, синяк, тюлька.
Водохранилище служит для орошения, рекреации и водообеспечения Черкасс, Светловодска, Кременчуга. На его территории расположены Каневский природный заповедник, Нижнесульский национальный природный парк и еще некоторые заказники.
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