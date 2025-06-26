Когда Трамп решится на удар по России? Искусственный интеллект назвал 3 условия и оценил шансы

Способен ли Дональд Трамп развернуть курс США по Кремлю?

Американский президент Дональд Трамп продолжает считать, что российский лидер Владимир Путин "просто запутался". На таком фоне ужесточение санкций против РФ или даже американский удар по России маловероятны.

Телеграф попросил искусственный интеллект проанализировать возможные причины, что бы заставило Дональда Трампа вести более жесткую политику. ChatGPT назвал три возможных условия, при которых это могло бы произойти. Для каждой из них он предложил возможные сценарии реализации.

Если Россия прямо нарушит американские интересы

Игнорировать прямую угрозу США Трамп не сможет. В случае, если Россия совершит кибератаки на критическую инфраструктуру, нападет на страну союзника США по Альянсу, вмешается в выборы в США или слишком сблизится с Китаем в определенных областях, это может стать триггером для Трампа.

ChatGPT анализирует возможность введения санкций в отношении РФ

На первом месте для Трампа – безопасность США

Если Трамп увидит политическую целесообразность или личную выгоду

Дональд Трамп беспокоится об имидже и всегда ищет выгоду. Он может жестче действовать в случае, если это даст ему возможность показать себя лидером в борьбе, станет частью соглашения с Китаем или Европой или же в случае внутреннего давления со стороны Конгресса, партии и т.д.

В случае применения оружия массового поражения или геноцида

Зверства российской армии, использование ядерного или химического оружия массового поражения Россией в Украине могут повлечь за собой реакцию со стороны Трампа.

Причины, которые могут заставить Трампа действовать жестче

Важно понимать, что подобные сценарии ИИ считают маловероятными, как и усиление давления со стороны Трампа на Путина. Этому есть несколько причин — симпатия американского лидера к российскому, стремление избегать прямого конфликта, ведь РФ — ядерное государство, а также желание договориться с Путиным, несмотря на интересы Украины.

Почему усиление давления на РФ со стороны США маловероятно

В общем, Трамп сосредоточен на достижении соглашения. Самым вероятным сценарием его действий ИИ называет давление, как на Россию, так и на Украину для более быстрого замораживания войны.

Трамп думает о сделках

Ранее "Телеграф" рассказывал, что отношение Трампа к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому могло смягчиться. На саммите НАТО они успели провести официальную встречу. В частности говорили о закупке оружия.