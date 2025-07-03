США возобновят поставки оружия Украине? Искусственный интеллект назвал 4 варианта решения

На саммите НАТО Трамп заявил о готовности передать Украине больше систем Patriot, но отметил, что их ресурс ограничен

Соединенные Штаты временно приостановили поставки ключевых видов оружия для противовоздушной обороны Украины, включая ракеты Patriot, GMLRS, Hellfire и 155-мм артиллерийские снаряды. Это новое решение, инициированное нынешней администрацией, объясняется пересмотром запасов и приоритетами национальной безопасности.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту "ChatGPT" за ответами.

Что известно сейчас?

Паузу объявили именно для транспортировки 30 ракет Patriot, более 250 снарядов GMLRS, 142 ракет Hellfire и 8500 артиллерийских снарядов. Причина – ограниченные запасы в США и глобальная перегрузка из-за поддержки других регионов, в частности Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона.

Что думает ChatGPT о возобновлении поставок оружия

Что думает ChatGPT о возобновлении поставок оружия

Возможно ли восстановление поставок оружия?

ИИ назвал 4 возможных сценария:

Политическая воля Белого дома — как показывает опыт, в случае появления четкого политического сигнала или достижения определенных договоренностей, поставки могут быть оперативно возобновлены. Дипломатические переговоры с Киевом — в марте возобновление помощи после согласования условий, связанных с потенциальным прекращением огня. Подключение европейских союзников — ряд стран ЕС готовы приобрести американское вооружение и передать его Украине, что частично компенсирует приостановку со стороны США. Бюджетные ресурсы Конгресса — ряд уже принятых финансовых программ (в частности, National Security Supplemental и USAI) еще не использованы полностью и предусматривают финансирование систем ПВО.

Что думает ChatGPT о возобновлении поставок оружия

В итоге можно отметить, что поставки американского оружия приостановлены, но это не окончательное решение. Окно для возобновления помощи остается открытым – все зависит от политики, дипломатии и союзнической координации.

Что думает ChatGPT о возобновлении поставок оружия

Ранее "Телеграф" сообщал, что решение Белого дома временно остановить военную помощь Украине повлекло за собой шквал критики внутри Соединенных Штатов. Даже бывшие союзники Трампа, в том числе эксгоссекретарь Майк Помпео, открыто выступили против этого шага.