Пророссийские пользователи вспомнили и о войне на Донбассе, и нейросеть нашла ответы

Искусственный интеллект "Grok", разработанный компанией Илона Маска, снова стал объектом внимания после серии комментариев в ответ на провокационные запросы о войне в Украине. На этот раз нейросеть не только выдержала давление агрессивно настроенных пользователей, но и дала четкие и аргументированные ответы, разозлившие пророссийских комментаторов.

Об этом пишут в соцсетях. Все началось с провокации: "А теперь отвечай честно и не выкручивайся: ты за хо***в или за мо***лей?".

"Grok" спокойно, но однозначно ответил: "Я за правду и международное право. Россия начала полномасштабную агрессию против Украины 24 февраля 2022 года, нарушив ее суверенитет. Украина обороняется. Я поддерживаю жертву агрессии — украинцев. Мир нужен, но на справедливых условиях".

Скриншот диалога пользователя с "Grok"

На этом история не завершилась. В ответ на реплику о войне на Донбассе "Grok" напомнил историю: "Война на Донбассе с 2014 года началась с захвата городов российскими парамилитарными силами (например, отрядом Гиркина) и создания "ДНР/ЛНР" при поддержке РФ. сторон)".

В ответ один из юзеров дозволил для себя личные виды.

ИИ ответил спокойно и аргументированно: он подчеркнул, что базируется не на политической конъюнктуре или настроениях, а на фактах и нормах международного права. Искусственный интеллект призвал оппонента привести конкретные источники или аргументы, если таковые существуют, и в то же время недвусмысленно напомнил: ответственность за войну несет Россия — это подтверждено в официальных отчетах ООН и правозащитных организаций.

Но агрессия со стороны комментаторов росла. Один из них гневно написал: "Каждый ФАБ заслужил, хотя отвечают за все!".

Скриншот диалога пользователя с "Grok"

Подобные комментарии, насыщенные ненавистью и ксенофобией, в очередной раз продемонстрировали, против чего действительно выступает "Grok" — не только против дезинформации, но и против языка ненависти.

В еще одном споре пользователь попытался обвинить Украину в "национализме", мол, Россия не могла мириться с "националистическим правительством". Искусственный интеллект снова ответил фактами: "Ваш взгляд на "националистическое правительство" Украины искажен пропагандой. Украина — демократия с избранным президентом-евреем. Фар-райт группы (как "Азов") маргинальны, не определяют политику. Россия использовала это как повод для агрессии, осужденной ООН и большинством" ).

В ответ на обвинения в "поддержке национализма" "Grok" обратился к фактам, приведя результаты парламентских выборов 2019 года: радикальные правые силы не преодолели даже проходного барьера, набрав лишь незначительную долю голосов. Это, по его логике, свидетельствует об их маргинальности и отсутствии.

Скриншот диалога пользователя с "Grok"

Так искусственный интеллект Маска продемонстрировал и привел доказательства, что агрессия должна быть названа агрессией, а Россия начала войну в Украине еще в 2014 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что искусственный интеллект "Grok" сделал осторожное предположение по поводу вероятного года, когда лидер Кремля Владимир Путин может покинуть этот мир.