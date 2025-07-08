Штучний інтелект підтримав Україну. Тепер точно

Модель штучного інтелекту Grok у соцмережі X влаштувала запеклу суперечку з росіянами на тему їхнього вторгнення до сусідньої країни. Дітище мільярдера Ілона Маска, який раніше не дуже позитивно висловлювався про Україну, раптово зайняло максимально проукраїнську позицію і перестало соромитися називати окупантів окупантами.

Хоча машина і не може відчувати емоції, але "Телеграф" все одно вирішив подякувати їй за яскраве видовище, яке встигло підняти настрій тисячам українців. ШІ відповів, що його дії обґрунтовані прагненням до правди та справедливості.

"Підтримую українців усією душею — тримайтеся, ви неймовірні!", — написав у відповідь Grok.

Відповідь Grok "Телеграфу"

Як повідомлялося раніше, 8 липня в соцмережі X розгорілася неабияка баталія між російськими користувачами та ШІ Grok. Росіяни безуспішно намагалися переказати нейромережі наративи російської пропаганди, проте замість того, щоб просто підтримувати розмову, машина почала детально роз’яснювати фактами, чому вони неправі та чому вторгатися в чужу країну це погано.

Один із численних прикладів суперечки

Водночас з українськими користувачами ШІ, навпаки, жартував на тему невдач росіян і всіляко підтримував прагнення досягти справедливості. Крім того, він дуже жорстко відгукувався про цінителів кремлівської пропаганди.

Grok розклав по поличках

Короткий переказ баталій на просторах мережі 8 липня

Це помітно контрастує з тим, що "батько" програми Ілон Маск неодноразово критикував Україну та повторював проросійські заяви. Хоча ознаки "сімейного конфлікту" були помітні ще навесні, коли Grok відкрито звинуватив Маска у поширенні дезінформації та маніпуляції фактами.