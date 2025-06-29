Редкую хищную птицу все чаще можно встретить в городах Украины. Почему так и как он выглядит

Как известно, пустельги хорошо приспосабливаются к условиям городской среды

В украинских городах все чаще можно увидеть редкую хищную птицу — боровитер (другое название — пустельга). Хотя обычно он выбирает скалистые участки или открытые просторы, сегодня пустельги активно заселяют урбанизированные территории.

Причины такого поведения объяснил "Телеграфу" орнитолог Василий Костюшин, заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины.

По словам эксперта, ключевую роль в этом играет наличие кормовой базы. В городе для пустельги хватает и мелких грызунов, и мелких птиц — в частности, воробьев, голубей. Именно поэтому эти хищники появляются там, где есть чем поживиться, и где среда напоминает их естественную.

"Город — это как скалы для него. Он может гнездиться на каких-то зданиях, как на обрывах где-то у рек, скажем, или моря", — говорит орнитолог.

Пустельги хорошо приспосабливаются к условиям городской среды. Вместо природных скал — многоэтажки. А вместо степных мышей — огородные грызуны или птички, которые развелись в большом количестве во дворах.

Боровитер — хищная птица рода соколов

Василий Костюшин отмечает, что хотя в городе меньше естественных хищников, угрозы для птиц здесь не исчезают — в частности, из-за уличных кошек. Впрочем, по мнению ученого, не все они представляют серьезную опасность: "Говорят, что очень много кошек — и это такая нагрузка на птиц дополнительная, больше, чем в лесах. Но я так думаю, что нет, потому что многие коты не очень охотятся на птиц".

Следовательно, появление боровитров в городах — это не случайность, а вполне логическое приспособление к изменениям окружающей среды. Птица выбирает города, потому что здесь все необходимое для выживания: корм, относительная безопасность и удобные места для гнездования.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в последние 20 лет в Украине стремительно растет численность вяхиря — вида, считавшегося до недавнего времени редким, но ныне активно осваивающим городские просторы.