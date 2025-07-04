В Чернобыльском заповеднике показали птенцов редкого черного аиста (фото)

Кольцевание молодых особей открывает новые возможности для исследования миграционных маршрутов одного из самых загадочных пернатых жителей украинских лесов

На Полесье, в загадочных лесах Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, произошло уникальное событие — кольцевание птенцов черного аиста, одной из величайших и наиболее таинственных птиц Украины. Этот вид, занесенный в Красную книгу, поражает не только своей красотой, но и загадочным образом жизни.

Орнитолог Сергей Домашевский, лично посетивший гнездо, рассказывает, что птенцы активны и здоровы, а на их кавычках уже сияют маленькие металлические кольца — своеобразные "паспортные документы" в мире птиц. Эти кольца помогут ученым проследить их далекие путешествия, ведь черный аист — настоящий путешественник, пересекающий континенты, преодолевая тысячи километров.

Фото: Сергей Домашевский

Что известно о черном аисте

Эта птица — настоящий мастер маскировки: его черное оперение с переливами зеленого и пурпурного цветов позволяет сливаться с густыми лесами, где он поселяется. В отличие от белого аиста, часто живущего рядом с людьми, черный — настоящий лесной призрак, избегающий лишнего шума и суеты.

Впечатляет и размер птицы: размах крыльев достигает двух метров, а гнездо, которое она строит на высоте до 20 метров, может весить полтонны! В этих гнездах птенцы растут под пристальным наблюдением обоих родителей, которые вместе насиживают яйца и заботятся о потомстве.

Их рацион – рыба, земноводные, водяные насекомые, а иногда даже мелкие грызуны. Особенно интересна тактика охоты: черный аист раскрывает крылья, создавая тень, чтобы заманить добычу. А еще черные аисты — настоящие путешественники, которые на зиму улетают в теплые края Африки и Азии, преодолевая огромные расстояния.

Охранный статус птицы заставляет нас задуматься об ответственности за сохранность природы. Вырубка лесов, осушение болот и браконьерство – это те вызовы, которые угрожают существованию этого уникального вида. Но благодаря научным исследованиям и природоохранным инициативам, таким как кольцевание на Полесье, у нас есть шанс сохранить эту загадочную птицу для будущих поколений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что краснокнижные птицы поселились на месте бывшего Каховского водохранилища. Обычно они гнездятся в дельте Дуная, на побережье Черного моря и в отдельных заповедных зонах юга страны.