Дел с Китаем больше не будет? О чем свидетельствует задержание китайских шпионов в Украине

Задержанным китайцам грозит 15 лет заключения

Служба безопасности Украины разоблачила попытку нелегального вывоза секретной технической документации относительно украинского ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". Контрразведка задержала двух граждан КНР — отца и сына, действовавших в интересах спецслужб Китая.

Как установило следствие, 24-летний фигурант, бывший студент киевского технического вуза, после отчисления в 2023 году остался в Украине и пытался получить информацию о производстве "Нептуна", в частности, путем вербовки лица, причастного к разработке вооружений. Как сообщает СБУ, его шпионскую деятельность удалось остановить на раннем этапе — мужчину задержали во время передачи секретной документации, а затем задержали и его отца, который координировал деятельность из Китая.

Задержан гражданин Китая. Фото: Служба безопасности Украины

Во время обысков изъята переписка с поличным. Оба сообщены о подозрении по ч. 1 ст. 114 УК Украины ("Шпионаж"). Им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Удалены у шпионов документов

"Телеграф" разобрался, каким образом это задержание может повлиять не только на дипломатические отношения между Украиной и Китаем, а также поможет ли открытое противостояние с Поднебесной наладить более близкие контакты с Соединенными Штатами.

Разрыва в отношениях не будет?

Комментируя "Телеграфу" задержание китайских граждан, пытавшихся похитить секретные технологии производства ракетного комплекса "Нептун", эксперт по азиатско-тихоокеанскому региону аналитического центра Adastra Антон Ганоцкий подчеркнул, что это не означает окончательного разрыва в отношениях между Украиной и КНР.

"Я бы не сказал, что это – завершение всех дел с Китаем. Все-таки украинские власти еще будут пытаться прежде всего на экономическом треке находить какой-то общий язык с Пекином", — заявил он.

В то же время, по словам эксперта, Украина постепенно переходит к более жесткой политике в отношении КНР, в частности под влиянием администрации Дональда Трампа и усиления китайской помощи России.

Антон Ганоцкий

"Мы видим, что Украина тоже медленно возвращает свою политику по отношению к Китаю в более жесткое русло. В частности, и потому, что накапливается все больше информации о помощи Китаю российскому ВПК – прежде всего, в производстве дронов, боеприпасов и другого оружия. Кроме того, Китай дипломатично поддерживает Россию", — отметил он.

Отдельно он обратил внимание на дипломатическую активность Китая, маскирующую военно-техническое сотрудничество с РФ.

"Пекин не будет идти на открытую военную помощь — будет продолжать действовать гибридными методами, поддерживать ремнем миротворца. Открытая вовлеченность в российско-украинскую войну ударила бы по дипломатическим позициям КНР в мире, поэтому для них это смысла не имеет. Действующий уровень поддержки России им и полезен, и удобен".

Каждый владелец китайского паспорта – потенциальный шпион

Относительно конкретного случая со шпионажем, Ганоцкий отметил, что КНР активно использует диаспору в разных странах, в том числе и в Украине.

"Китайская диаспора используется спецслужбами КНР для шпионажа и контроля над своими гражданами. Например, в Одессе действует китайский тайный полицейский участок, который контролирует этнических китайцев. То есть, контроль Компартии выходит далеко за пределы страны. Поэтому я бы сказал, что граждане с китайским паспортом — не все, понятно. Это задержание – не первая история, это типичная тема", — заявил он.

Также эксперт предположил, что в эту историю могли быть привлечены и российские спецслужбы.

"Я думаю, что частично здесь были привлечены и российские структуры. Сотрудничество между китайскими и российскими спецслужбами значительно выросло за последние три года", — подытожил Ганоцкий.

В первую очередь – сигнал Вашингтона.

Политолог Владимир Фесенко призвал не спешить с выводами: "Надо смотреть внимательнее, и главное — какая будет реакция китайского посольства. Это будет показательно", — отметил он.

По мнению эксперта, Киев вряд ли сознательно идет на конфликт с Пекином, однако обнародование таких дел имеет и внешнеполитический подтекст:

"Я не думаю, что сейчас Украина сознательно идет на какой-то конфликт с Китаем. Другое дело, что подобные кейсы — истоки, участие китайцев в войне на стороне России, шпионаж — это скорее сигнал американцам. Чтобы показать: видите, против нас и Китай, и Россия ", — подчеркнул Фесенко.

Владимир Фесенко

Он напомнил, что в течение десятилетий в РФ, несмотря на формально дружеские отношения между Москвой и Пекином, регулярно возбуждаются уголовные дела по передаче секретных данных китайской стороне.

"Там уже десятки дел, начиная еще с 90-х годов, в том числе и сейчас, в условиях полномасштабной войны… В судах регулярно проявляются дела против российских ученых или разных людей из разных сфер, в том числе из государственных структур, обвиняемых в шпионаже или похищении секретных данных в пользу Китая", — подчеркнул он.

По мнению эксперта, публичное освещение случая шпионажа в Украине могло быть адресовано не Китаю, а именно США.

"Наши, скорее всего, хотят использовать китайскую карту для того, чтобы привлечь внимание американцев", — заявил Фесенко. Он добавил, что США считают КНР главным геополитическим вызовом, поэтому обнаружение китайской шпионской активности в Украине может стать дополнительным аргументом для усиления поддержки Киева.

"Это публичный сигнал именно Вашингтону: нас нужно поддерживать, потому что китайцы против нас работают", — подытожил политолог.

Почему китайцы так заинтересовались украинской ракетой

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что интерес Пекина к этому оружию не случаен. По его словам, китайская разведка не тратит ресурсы на технологии, не имеющие перспективной ценности.

"Это не 1950-е или 1960-е годы, когда КНР зависела от поставок из СССР и краденых в СССР технологий. Китай давно уже имеет мощный и в чем-то даже новаторский ВПК. Но все же ракета их заинтересовала — и это не удивительно", — сказал Коваленко.

Александр Коваленко

Он подчеркнул, что "Нептун" уже зарекомендовал себя как эффективное вооружение, и именно боевой опыт сделал его привлекательным объектом для шпионажа.

"РК-360МЦ "Нептун" показал свои возможности в ночь с 13 на 14 апреля 2022 года, потопив ракетный крейсер "Москва". В августе 2023-го впервые уничтожил российский комплекс С-400, а в марте 2024-го поразил сразу четыре".

Пусковая установка УСПУ-360, 2021 г.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что угрожал Владимиру Путину бомбардировкой Москвы, чтобы сдержать его от вторжения в Украину. По словам Трампа, на закрытой встрече с донорами в 2024 году он признался, что прибег к таким радикальным предупреждениям, чтобы остановить агрессию Кремля.