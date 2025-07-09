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Дел с Китаем больше не будет? О чем свидетельствует задержание китайских шпионов в Украине

Автор
Владислава Коваль ,
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Шпионы из КНР следили за производством ракеты "Нептун" Новость обновлена 09 июля 2025, 17:56
Шпионы из КНР следили за производством ракеты "Нептун". Фото Коллаж "Телеграф"

Задержанным китайцам грозит 15 лет заключения

Служба безопасности Украины разоблачила попытку нелегального вывоза секретной технической документации относительно украинского ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". Контрразведка задержала двух граждан КНР — отца и сына, действовавших в интересах спецслужб Китая.

Как установило следствие, 24-летний фигурант, бывший студент киевского технического вуза, после отчисления в 2023 году остался в Украине и пытался получить информацию о производстве "Нептуна", в частности, путем вербовки лица, причастного к разработке вооружений. Как сообщает СБУ, его шпионскую деятельность удалось остановить на раннем этапе — мужчину задержали во время передачи секретной документации, а затем задержали и его отца, который координировал деятельность из Китая.

Задержан гражданин Китая. Фото: Служба безопасности Украины
Задержан гражданин Китая. Фото: Служба безопасности Украины

Во время обысков изъята переписка с поличным. Оба сообщены о подозрении по ч. 1 ст. 114 УК Украины ("Шпионаж"). Им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Удалены у шпионов документов
Удалены у шпионов документов

"Телеграф" разобрался, каким образом это задержание может повлиять не только на дипломатические отношения между Украиной и Китаем, а также поможет ли открытое противостояние с Поднебесной наладить более близкие контакты с Соединенными Штатами.

Разрыва в отношениях не будет?

Комментируя "Телеграфу" задержание китайских граждан, пытавшихся похитить секретные технологии производства ракетного комплекса "Нептун", эксперт по азиатско-тихоокеанскому региону аналитического центра Adastra Антон Ганоцкий подчеркнул, что это не означает окончательного разрыва в отношениях между Украиной и КНР.

"Я бы не сказал, что это – завершение всех дел с Китаем. Все-таки украинские власти еще будут пытаться прежде всего на экономическом треке находить какой-то общий язык с Пекином", — заявил он.

В то же время, по словам эксперта, Украина постепенно переходит к более жесткой политике в отношении КНР, в частности под влиянием администрации Дональда Трампа и усиления китайской помощи России.

Антон Ганоцкий
Антон Ганоцкий

"Мы видим, что Украина тоже медленно возвращает свою политику по отношению к Китаю в более жесткое русло. В частности, и потому, что накапливается все больше информации о помощи Китаю российскому ВПК – прежде всего, в производстве дронов, боеприпасов и другого оружия. Кроме того, Китай дипломатично поддерживает Россию", — отметил он.

Отдельно он обратил внимание на дипломатическую активность Китая, маскирующую военно-техническое сотрудничество с РФ.

"Пекин не будет идти на открытую военную помощь — будет продолжать действовать гибридными методами, поддерживать ремнем миротворца. Открытая вовлеченность в российско-украинскую войну ударила бы по дипломатическим позициям КНР в мире, поэтому для них это смысла не имеет. Действующий уровень поддержки России им и полезен, и удобен".

Каждый владелец китайского паспорта – потенциальный шпион

Относительно конкретного случая со шпионажем, Ганоцкий отметил, что КНР активно использует диаспору в разных странах, в том числе и в Украине.

"Китайская диаспора используется спецслужбами КНР для шпионажа и контроля над своими гражданами. Например, в Одессе действует китайский тайный полицейский участок, который контролирует этнических китайцев. То есть, контроль Компартии выходит далеко за пределы страны. Поэтому я бы сказал, что граждане с китайским паспортом — не все, понятно. Это задержание – не первая история, это типичная тема", — заявил он.

Также эксперт предположил, что в эту историю могли быть привлечены и российские спецслужбы.

"Я думаю, что частично здесь были привлечены и российские структуры. Сотрудничество между китайскими и российскими спецслужбами значительно выросло за последние три года", — подытожил Ганоцкий.

В первую очередь – сигнал Вашингтона.

Политолог Владимир Фесенко призвал не спешить с выводами: "Надо смотреть внимательнее, и главное — какая будет реакция китайского посольства. Это будет показательно", — отметил он.

По мнению эксперта, Киев вряд ли сознательно идет на конфликт с Пекином, однако обнародование таких дел имеет и внешнеполитический подтекст:

"Я не думаю, что сейчас Украина сознательно идет на какой-то конфликт с Китаем. Другое дело, что подобные кейсы — истоки, участие китайцев в войне на стороне России, шпионаж — это скорее сигнал американцам. Чтобы показать: видите, против нас и Китай, и Россия ", — подчеркнул Фесенко.

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко

Он напомнил, что в течение десятилетий в РФ, несмотря на формально дружеские отношения между Москвой и Пекином, регулярно возбуждаются уголовные дела по передаче секретных данных китайской стороне.

"Там уже десятки дел, начиная еще с 90-х годов, в том числе и сейчас, в условиях полномасштабной войны… В судах регулярно проявляются дела против российских ученых или разных людей из разных сфер, в том числе из государственных структур, обвиняемых в шпионаже или похищении секретных данных в пользу Китая", — подчеркнул он.

По мнению эксперта, публичное освещение случая шпионажа в Украине могло быть адресовано не Китаю, а именно США.

"Наши, скорее всего, хотят использовать китайскую карту для того, чтобы привлечь внимание американцев", — заявил Фесенко. Он добавил, что США считают КНР главным геополитическим вызовом, поэтому обнаружение китайской шпионской активности в Украине может стать дополнительным аргументом для усиления поддержки Киева.

"Это публичный сигнал именно Вашингтону: нас нужно поддерживать, потому что китайцы против нас работают", — подытожил политолог.

Почему китайцы так заинтересовались украинской ракетой

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что интерес Пекина к этому оружию не случаен. По его словам, китайская разведка не тратит ресурсы на технологии, не имеющие перспективной ценности.

"Это не 1950-е или 1960-е годы, когда КНР зависела от поставок из СССР и краденых в СССР технологий. Китай давно уже имеет мощный и в чем-то даже новаторский ВПК. Но все же ракета их заинтересовала — и это не удивительно", — сказал Коваленко.

Александр Коваленко
Александр Коваленко

Он подчеркнул, что "Нептун" уже зарекомендовал себя как эффективное вооружение, и именно боевой опыт сделал его привлекательным объектом для шпионажа.

"РК-360МЦ "Нептун" показал свои возможности в ночь с 13 на 14 апреля 2022 года, потопив ракетный крейсер "Москва". В августе 2023-го впервые уничтожил российский комплекс С-400, а в марте 2024-го поразил сразу четыре".

Пусковая установка УСПУ-360, 2021 г.
Пусковая установка УСПУ-360, 2021 г.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что угрожал Владимиру Путину бомбардировкой Москвы, чтобы сдержать его от вторжения в Украину. По словам Трампа, на закрытой встрече с донорами в 2024 году он признался, что прибег к таким радикальным предупреждениям, чтобы остановить агрессию Кремля.

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#Украина #Китай #СБУ #Владимир Фесенко #Шпион #Нептун #Александр Коваленко