Пытался попасть в Зазеркалье? Дедушка с тележкой в магазине стал героем вирусного курьеза

Украинцы едва сдерживали смех

В Одессе в одном из местных супермаркетов произошел смешной курьез. Так как мужчина пытался пройти в зеркало и выругался на свое отражение.

Соответствующее видео уже завирусилось в сети. Когда именно произошло событие неизвестно, однако ролик уже набрал тысячи просмотров.

"В Сильпо на Французском бульваре дед не поделил дорогу с отражением в зеркале", — говорится в сообщении.

На видео видно, что мужчина с большой тележкой ходил по магазину, а затем решил повернуть направо. Там стояло зеркало, но мужчина не заметил его. Поэтому продолжил толкать тележку и говорить с отражением. Этот инцидент длился несколько минут, но мужчина был очень взбешен. Он громко говорил: "Ну проходи! Давай, я пройду!"

Довольно быстро дедушка понял, что видит свое отражение, развернулся и пошел дальше. Однако покупатели магазина, ставшие свидетелями происшествия, были изумлены.

В сети пользователей порадовала эта ситуация. Они писали, что такой курьез мог произойти с кем угодно. Некоторые шутили, что дедушка просто забыл, как выглядит, или что он пытался попасть в Зазеркалье.

Напомним, что в Одессе недавно произошел еще один забавный курьез. Ведь по улицам города прогуливалась женщина с коляской, в которой был необычный "пассажир".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе недавно заметили женщину в "горячем" головном уборе.