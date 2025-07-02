Фантазии ИИ или недалекое будущее? Украинка сгенерировала курьезную карту киевского метро (фото)

В комментариях люди тоже решили попытаться создать свою карту метро

Украинка попросила искусственный интеллект "ChatGPT" нарисовать карту киевского метро. Результат получился, мягко говоря, курьезным: станции перепутаны, ветви странным образом перемещены, а некоторые названия просто выглядят как из фантастического мира.

Такой пост женщина опубликовала в Threads. Особенно "Осокорки" вызвали восхищение и массу шуток.

Как "ChatGPT" видит метро в Киеве

После этого под постом начали появляться многочисленные комментарии других пользователей, которые тоже решили попытаться создать свою карту метро с помощью ИИ. Их попытки оказались не менее курьезными. Один пользователь пишет: "У вас еще хорошая карта получилась", — и показывает свою еще более "кривую" версию.

Люди показывают собственную "карту метро Киева", созданную с ИИ

Другой с сарказмом добавляет: "Никакой ошибки я не нашел".

Люди показывают собственную "карту метро Киева", созданную с ИИ

Еще одна киевлянка отмечает: "Сейчас надо сориентироваться по местности и понять, в какую сторону Теремки", — цитируя легендарного певца Кузьму Скрябина, который в свое время был интернет-мемом.

Что пишут украинцы под постом

Пользователь рассказывает: "Некоторые водители такси, с которыми имела честь кататься по Киеву, пользуются именно этой картой", — намекая на полную путаницу в схеме.

Что пишут украинцы под постом

Кто-то с юмором говорит: "У меня появилась новая ветвь метро со старыми станциями, правда сложно, но шансы у метро на Троещину очень выросли".

Люди показывают собственную "карту метро Киева", созданную с ИИ

Подводя итог, искусственный интеллект не смог дать точной и понятной карты, зато создал полную путаницу с вымышленными станциями, "перемещениями" ветвей и бессмысленными названиями. Теперь эта история стала мемом, а пользователи шутят о "метро будущего", существующем только в мире ИИ.

Ранее Телеграф обратился к искусственному интеллекту за простыми советами, которые каждый может применить в своей повседневной жизни во время войны.