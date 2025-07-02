Укр

Фантазии ИИ или недалекое будущее? Украинка сгенерировала курьезную карту киевского метро (фото)

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как ИИ видит киевский метрополитен Новость обновлена 02 июля 2025, 14:46
Как ИИ видит киевский метрополитен. Фото Unsplash/коллаж "Телеграфа"

В комментариях люди тоже решили попытаться создать свою карту метро

Украинка попросила искусственный интеллект "ChatGPT" нарисовать карту киевского метро. Результат получился, мягко говоря, курьезным: станции перепутаны, ветви странным образом перемещены, а некоторые названия просто выглядят как из фантастического мира.

Такой пост женщина опубликовала в Threads. Особенно "Осокорки" вызвали восхищение и массу шуток.

ChatGPT сгенерировал карту киевского метро
Как "ChatGPT" видит метро в Киеве

После этого под постом начали появляться многочисленные комментарии других пользователей, которые тоже решили попытаться создать свою карту метро с помощью ИИ. Их попытки оказались не менее курьезными. Один пользователь пишет: "У вас еще хорошая карта получилась", — и показывает свою еще более "кривую" версию.

ChatGPT сгенерировал карту киевского метро
Люди показывают собственную "карту метро Киева", созданную с ИИ

Другой с сарказмом добавляет: "Никакой ошибки я не нашел".

ChatGPT сгенерировал карту киевского метро
Люди показывают собственную "карту метро Киева", созданную с ИИ

Еще одна киевлянка отмечает: "Сейчас надо сориентироваться по местности и понять, в какую сторону Теремки", — цитируя легендарного певца Кузьму Скрябина, который в свое время был интернет-мемом.

ChatGPT сгенерировал карту киевского метро
Что пишут украинцы под постом

Пользователь рассказывает: "Некоторые водители такси, с которыми имела честь кататься по Киеву, пользуются именно этой картой", — намекая на полную путаницу в схеме.

ChatGPT сгенерировал карту киевского метро
Что пишут украинцы под постом

Кто-то с юмором говорит: "У меня появилась новая ветвь метро со старыми станциями, правда сложно, но шансы у метро на Троещину очень выросли".

ChatGPT сгенерировал карту киевского метро
Люди показывают собственную "карту метро Киева", созданную с ИИ

Подводя итог, искусственный интеллект не смог дать точной и понятной карты, зато создал полную путаницу с вымышленными станциями, "перемещениями" ветвей и бессмысленными названиями. Теперь эта история стала мемом, а пользователи шутят о "метро будущего", существующем только в мире ИИ.

Ранее Телеграф обратился к искусственному интеллекту за простыми советами, которые каждый может применить в своей повседневной жизни во время войны.

Теги:
#Киев #Соцсети #Метро #Курьез #ИИ