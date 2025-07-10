Ideas & Strategy заявляет о поддержке Гиорги Вашадзе, грузинского оппозиционера и "отца" украинского ProZorro

Он также сыграл одну из главных ролей в реформе прокуратуры

Пророссийские власти Грузии приговорили к 7 месяцам заключения лидера грузинской оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Гиорги Вашадзе, а также запретили ему занимать государственные должности в течение двух лет. Таким образом, Вашадзе стал очередным политзаключенным, пишет Ideas & Strategy.

Компания "Центр политического консалтинга", входящая в коммуникационную группу Ideas & Strategy, сотрудничала с Гиорги в течение 2014-2019 годов, обеспечивая коммуникационную и медийную поддержку ему и ряду грузинских реформаторов, приехавших в Украину после Революции Достоинства, чтобы внедрить важные реформы.

Вашадзе был одним из авторов идеи создания в Украине новой системы государственных закупок, основанной на редукционе: в отличие от аукциона, во время торгов победителем становится тот, кто предлагает самую низкую цену. Теперь украинцы знают ее как ProZorro.

Также Вашадзе лично создавал новую систему административных услуг. Благодаря ему теперь украинцы получают документы и регистрируют гражданские акты без очередей и коррупции.

Гиорги сыграл одну из главных ролей в реформе прокуратуры, в частности, он и его коллеги, создали в Генеральной прокуратуре отдел внутренних расследований по коррупции, а также ввел открытые конкурсы на прокурорские должности.

Наконец Вашадзе помог создать Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Мы успешно сотрудничали с Гиорги и собственными глазами видели, как реформы, которые ввел Михаил Саакашвили в Грузии, затем на наших глазах воплощались в Украине. Для меня лично было честью работать с Гиорги и помогать ему пробивать наши бюрократические стены и уныние украинцев. Ему это удалось, а значит и нам тож", — говорит соучредитель Ideas & Strategy Денис Денисенко.

Напомним, что еще совсем молодым человеком, Гиорги начал свою карьеру в одном из центров админуслуг в Грузии, а впоследствии присоединился к команде Саакашвили и был назначен заместителем министра юстиции – на этом посту он создавал административные центры современного образца.

После работы в Украине Вашадзе вернулся в Грузию, чтобы не допустить реванша по пророссийской, советской системе. Но нынешние власти Грузии не заинтересованы в талантливых политиках, желающих и, что главное, умеющих строить демократическое государство для его же граждан, поэтому Гиорги и оказался за решеткой.

"Все, кто знает Гиорги, понимают, что тюрьма его не сломает и что он никогда не остановится. Желаем ему выдержки, мужества, и верим, что такой человек никогда не капитулирует перед властью, продавшейся стране-агрессору – России. Мы еще поработаем вместе", – заявил Денисенко.