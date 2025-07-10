Ideas & Strategy заявляє про підтримку Гіоргі Вашадзе, грузинського опозиціонера та "батька" української ProZorro

Він також зіграв одну з головних ролей у реформі прокуратури

Проросійська влада Грузії засудила до 7 місяців ув’язнення лідера грузинської опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Гіоргі Вашадзе, а також заборонили йому обіймати державні посади протягом двох років. Таким чином, Вашадзе став черговим політичним в’язнем, пише Ideas & Strategy.

Компанія "Центр політичного консалтингу", що входить до комунікаційної групи Ideas & Strategy, співпрацювала з Гіоргі протягом 2014-2019 років, забезпечуючи комунікаційну та медійну підтримку йому та низці грузинських реформаторів, які приїхали до України після Революції Гідності, аби впровадити важливі реформи.

Зокрема, Вашадзе був одним з авторів ідеї створення в Україні нової системи державних закупівель, заснованої на редукціоні: на відміну від аукціону, під час торгів переможцем стає той, хто пропонує найнижчу ціну. Тепер українці знають її як ProZorro.

Також Вашадзе особисто створював нову систему адміністративних послуг. Завдяки йому, тепер українці отримують документи та реєструють громадянські акти без черг та корупції.

Гіоргі зіграв одну з головних ролей у реформі прокуратури, зокрема, він та його колеги, створили у Генеральній прокуратурі відділ внутрішніх розслідувань справ щодо корупції, а також запровадив відкриті конкурси на прокурорські посади.

Нарешті, Вашадзе допоміг створити Національне антикорупційне бюро України.

"Ми успішно співпрацювали з Гіоргі і на власні очі бачили, як реформи, які запровадив Михайло Саакашвілі в Грузії, потім на наших очах втілювалися в Україні. Для мене особисто було честю працювати з Гіоргі і допомагати йому пробивати наші бюрократичні стіни та зневіру українців. Йому це вдалося, а значить, і нам теж", – каже співзасновник Ideas & Strategy Денис Денисенко.

Нагадаємо, що будучи ще зовсім молодою людиною, Гіоргі розпочав свою кар’єру в одному з центрів адмінпослуг в Грузії, а згодом приєднався до команди Саакашвілі і був призначений заступником міністра юстиції – на цій посаді він створював адміністративні центри сучасного зразка.

Після роботи в Україні Вашадзе повернувся в Грузію, аби не допустити реваншу проросійській, радянській системі. Але нинішня влада Грузії не зацікавлена в талановитих політиках, які бажають і, що головне, вміють будувати демократичну державу для її ж громадян, тому Гіоргі й опинився за ґратами.

"Всі, хто знає Гіоргі, розуміють, що в’язниця його не зламає і що він ніколи не зупиниться. Бажаємо йому витримки, мужності, і віримо, що така людина ніколи не капітулює перед владою, яка продалась країні-агресору – Росії. Ми ще попрацюємо разом", – заявив Денисенко.