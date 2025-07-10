Здесь были застенки гестапо и НКВД: какие истории и легенды скрывает замок на Волыни (видео)

Не обошлось и без трагической истории любви

Клеванский замок — не только объект с глубоким прошлым, но и памятка, которую можно увидеть вживую. Он не превращен в музей, поэтому особенно поражает своей подлинностью. Место подойдет интересующимся замковой архитектурой, древними легендами и историей украинских шляхетских родов.

"Телеграф" решил рассказать богатую историю этого замка, жуткую легенду и как добраться до необычного места.

История

Клеванский замок был построен в конце XV — начале XVI века как оборонительная резиденция князей Чарторыйских. Крепость возвышается на высоком холме со стратегическим видом на долину реки Стублинки, где сходились главные торговые пути.

Первые упоминания о Клевани датируются 1458 годом, когда князь Михаил Чарторыйский получил эти земли от великого князя литовского. Строительство замка завершил его сын Федор в 1495–1561 годах: он построил каменные башни, бастионы, глубокий ров с водой и мост-виадук. Это была полноценная ренессансная крепость с чертами готики, приспособленная к огнестрельному оружию.

В 1605 году замок описан как пятиконечное сооружение с бастионом, арсеналом (цейхгаузом), казной и жилыми помещениями. В 1632 году здание было передано иезуитам — здесь открылся коллегиум, а впоследствии духовное училище. После ликвидации ордена в 1773 году комплекс пришел в упадок.

Часть стен разобрали, а в XIX–XX веках помещение использовали под гимназию, школу, военный госпиталь, приют, а затем колонию для несовершеннолетних. С 1939 по 1953 годы здесь поочередно размещались отряды НКВД и карательные органы германских оккупационных властей.

Что сохранилось сегодня

В отличие от многих замков, Клеванский не разрушен до фундамента. В настоящее время сохранились:

две пятиугольные каменные башни-бастионы, одна из которых частично засыпана;

четырехарковый мост-виадук, соединявший замок с подъездной дорогой;

фрагменты стен и двора;

корпуса иезуитского коллегиума, перестроенные под учебные заведения ХІХ–ХХ веков.

Восточная башня – лучше всего сохранившаяся часть комплекса. Когда-то она выполняла функцию арсенала. Вся территория находится в полузаброшенном состоянии, впрочем, развалины открыты для посетителей.

Легенда об Оксане и Василии

По местному преданию молодая пара — Оксана и Василий — мечтала обвенчаться в замке, когда тот еще был в руках князей Чарторыйских. Однако красавица понравилась самому князю, который потребовал ее как любовницу.

Девушка категорически отказала, а разъяренный князь велел связать пару и живьем замуровать в стены замка. По этой легенде Алексей Зворотний даже написал пьесу "Тайны Клеванского замка", а Владимир Марценковский сочинил балладу "Замурованная любовь".

По поверью, ночью из руин слышны плач и вздохи. А те, кто приезжает сюда на свидание или свадебную фотосессию, часто оставляют цветы в память о трагической истории любви.

Как добраться

Клевань расположен в 25 км от Ровно. Удобнее всего ехать:

на авто по трассе Н22 (Ровно — Луцк);

маршрутками с автовокзала Ровно;

поездом: станция Клевань, далее пешком 2 км.

Замок расположен на холме над рекой, рядом с центром поселка. Его можно совместить с поездкой в "Тоннель любви", который тоже находится в Клеване — всего за 10 минут езды.

Напомним, музей миниатюр "Замки Украины" – уникальная локация, в которой собрано более 20 мини-экспонатов. Это макеты известнейших украинских замков и крепостей, представленных в уменьшенном масштабе и в том виде, в каком они известны в истории.