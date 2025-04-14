СБУ предотвратила теракт на Яворовском полигоне: что известно о стратегическом объекте, который уже атаковали россияне

В 2022 году во время ракетного удара погибли 64 человека

СБУ задержала "двойного" агента, который планировал совершить теракт на Яворивском полигоне, где в 2022 году в результате ракетного удара погибли по меньшей мере 64 военных.

"Телеграф" рассказывает, что известно об этом важном военном объекте и почему он является мишенью для россиян.

Попытка теракта на Яворовском полигоне

14 апреля Служба безопасности Украины сообщила о задержании российского агента во Львовской области. Мужчина был инструктором Яворивского полигона и одновременно работал на ФСБ и военную разведку врага. По данным СБУ, агент получил от куратора задачу ликвидировать командиров ВСУ, которые вместе со своими подразделениями проходили боевую подготовку в местном учебном центре сил обороны.

"Его задача от группы заключалась в подготовке терактов против командиров ВСУ, которые вместе со своими подразделениями проходили боевую подготовку в местном учебном центре Сил обороны. Задокументировано, что агент получил от куратора карт-бланш по выбору способа ликвидации украинских военных", — отмечают в СБУ.

Что такое Яворовский полигон

Яворовский полигон, официально известный как Международный центр миротворчества и безопасности, расположен во Львовской области, всего в 16 км от границы с Польшей. Это один из крупнейших военных полигонов в Украине, где проводятся учения украинских и иностранных военных.

Ракетный удар 13 марта 2022 года

13 марта 2022 года российские войска нанесли массированный ракетный удар по Яворивскому полигону. По объекту было выпущено более 30 крылатых ракет, часть которых украинская противовоздушная оборона смогла перехватить.

Последствия этой атаки были катастрофическими. Сначала сообщалось о 35 погибших, но позже прокурор Андрей Никеруй заявил о 64 подтвержденных смертях и десятках пропавших без вести. Около 160 человек получили ранения разной степени тяжести. Общий материальный ущерб от обстрела оценивается примерно в 136 миллионов гривен.

В июне 2022 года СБУ задержала 71-летнего львовянина Александра Косторного, бывшего сотрудника КГБ. Он передал российским спецслужбам карты Яворивского полигона с обозначением военных объектов. В переписке с агентом ФСБ Юрием Водолажским Косторный предоставил подробную информацию о расположении воинских частей на полигоне. В мае 2024 года суд признал Косторного виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы.

История Романа Кулика

Среди раненых во время ракетного удара находился 46-летний военный Роман Кулик. Он получил тяжелые ранения, когда часть ракеты взорвалась в трех метрах от него. Роман провел 20 дней в реанимации и 50 дней в хирургическом отделении. Врачи назвали его случай уникальным, поскольку удалось спасти жизнь человека с такими критическими повреждениями.

Ранее также "Телеграф" писал о том, что СБУ раскрыла целую сеть предателей, которая шпионила за Яворивским полигоном. Они "слили" все.