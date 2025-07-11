Не только самолет в Киеве: над Украиной заметили еще один странный летающий объект (видео и карта)

Продолжительность полета одного из объектов была более 5 часов

Радары зафиксировали в небе над Украиной не только самолет Ан-124 "Руслан", но и странный летающий объект. Он несколько часов кружил над страной.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Отмечается, что самолет Ан-124, скорее всего, перегонялся в Польшу, это подтверждают и видео, а вот наличие второго объекта в воздушном пространстве официально не комментировали.

Однако примерно с 9 утра 11 июля на юге Украины радары зафиксировали летающий объект PTNPNH1. Он долетел до побережья Одесской области и скрылся с радаров где-то в 11:00. Вся информация о воздушном объекте засекречена, поэтому неизвестно действительно ли это был самолет или что-то другое.

Летающий объект на радаре

К тому же с 6 утра из Днепра в Киев направлялся еще один воздушный объект PTNPNH2, зафиксированный радарами. Он вполне мог быть бортом Ан-124 "Руслан", который 11 июля был замечен в небе над столицей. Пока неизвестно, почему именно самолет поднимали в небо, но есть информация, что его перегоняли в Польшу.

В небе над Украиной заметили самолет

Самолет Ан-124 "Руслан"

По данным радаров, борт летел из Днепра в Киев более 5 часов. У него был довольно странный маршрут, ведь он залетал в Полтавскую, Черниговскую области. А после фиксации над столицей направился в сторону Черкасской области.

Добавим, что Ан-124 "Руслан" — это украинский тяжелый транспортный самолет, один из самых больших и мощных грузовых самолетов в мире. Самолет имеет уникальную конструкцию с возможностью загрузки через носовую часть – нос самолета откидывается вверх, что позволяет загружать крупногабаритные грузы. Также есть возможность загрузки через задний люк.

Ан-124 "Руслан" характеристика

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