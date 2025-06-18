Такого не было больше 20 лет. В США заметили "самолет Судного дня", что это предвещает

"Самолет судного дня" США впервые за 24 года приземлился под Вашингтоном

Американский военный самолет E-4B, который называют "самолетом Судного дня", во вторник вечером сел на авиабазе Joint Base Andrews недалеко от Вашингтона. Последний раз такой борт использовали при исключительных обстоятельствах 11 сентября 2001 во время терактов.

Самолет прибыл с авиабазы "Барксдейл" (Barksdale Air Force Base) в Луизиане по необычному маршруту, чем привлек внимание военных экспертов. Об этом сообщает израильский телеканал i24NEWS, ссылаясь на данные авиационных трекеров.

Информация о самолете из Flightradar24

Что представляет собой "самолет Судного дня"

Е-4В официально называется Национальным воздушным центром управления. Этот борт предназначен для управления вооруженными силами США во время глобальных чрезвычайных ситуаций.

Предполагается, что он может находиться в воздухе около недели при условии дозаправки. Все оборудование на борту также защищено от поражающих факторов ядерного взрыва.

Из-за его назначения этот самолет часто называют "ночной стражей" (Nightwatch) или "самолетом Судного дня". На его борту могут находиться высшие чиновники США, включая президента и военное командование, в случае чрезвычайной ситуации.

E-4B Nightwatch в воздухе/фото US Air Force

ВВС США в апреле 2024 года заключили контракт стоимостью 13 миллиардов долларов с компанией Sierra Nevada Corp на разработку нового самолета-заменителя. Новый борт будет создаваться на базе Boeing 747-8 в рамках программы Survivable Airborne Operations Center, а его ввод в эксплуатацию планируется к 2036 году.

Когда раньше использовали этот самолет

Самолет E-4B не используется ежедневно — в большинстве своем он привлекается во время учений или в исключительных случаях повышенной угрозы. Самый известный подобный полет состоялся 11 сентября 2001 года после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Самолет иногда выполняет тренировочные полеты. В частности, известно о таких полетах в марте 2022 и июне 2024 года. Однако на этот раз его необычный маршрут и время вызвали вопросы у наблюдателей. Полет совпал с обострением ситуации на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном.

Зачем "самолет судного дня" поднимали в воздух на этот раз

Причины активации остаются невыясненными — официальные представители никак не комментировали цель полета Е-4В, пишет i24NEWS. Неизвестно также, находился ли на борту президент Дональд Трамп.

Несмотря на отсутствие официальных объяснений, сам факт прилета E-4B в Вашингтон вызвал интерес у экспертов и журналистов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Китай спустил на воду еще один "корабль Судного дня". Угроза для Тайваня растет.