Не тільки літак у Києві: над Україною помітили дивні літаючі об'єкти (відео та карта)

Тривалість польоту одного з об'єктів була понад 5 годин

В п'ятницю, 11 липня, в небі над Україною бачили не тільки літак Ан-124 "Руслан". Також радари повідомляли про два невідомих об'єкти в повітряному просторі країни.

Як свідчать дані порталу Flightradar24, приблизно з 9 ранку 11 липня на півдні України радари зафіксували літаючий об'єкт PTNPNH1. Він долетів до узбережжя Одеської області та зник з радарів десь об 11:00. Уся інформація про повітряний об'єкт засекречена, тому не відомо чи дійсно це був літак або щось інше.

Літаючий об'єкт на радарі

До того ж з 6 ранку з Дніпра до Києва прямував ще один повітряний об'єкт PTNPNH2, який зафіксували радари. Приблизно під час його прольоту над Києвом бачили вантажний літак Ан-124 "Руслан", проте чи він це був позначений як PTNPNH2 — невідомо.

У небі над Україною помітили літак

Літак Ан-124 "Руслан"

За даними радарів, об'єкт PTNPNH2 летів з Дніпра до Києва понад 5 годин. Він мав доволі дивний маршрут, адже залітав в Полтавську, Чернігівську області. А після фіксації над Київщиною попрямував у напрямку Черкаської області.

Додамо, що Ан-124 "Руслан" — це український важкий транспортний літак, один з найбільших та найпотужніших вантажних літаків у світі. Літак має унікальну конструкцію з можливістю завантаження через носову частину — ніс літака відкидається вгору, що дозволяє завантажувати великогабаритні вантажі. Також є можливість завантаження через задній люк.

Ан-124 "Руслан" характеристика

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно у США помітили "літак Судного дня". Такого не було понад 20 років.