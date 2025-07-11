Стало известно, что за самолет заметили над Киевом (видео и карта)

Позывной у самолета очень интересный

Самолет в Киеве увидели украинцы в пятницу, 11 июля. Речь идет за Ан-124 "Руслан".

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Люди были удивлены увидеть авиацию в небе.

Онлайн-сервис Flightradar24 свидетельствует о том, что самолет, который видели над Киевом, вылетел из Днепра и продолжает находиться в небе Украины. Также отмечается, что борт имеет говорящий позывной — "птнпнх2".

Самолет в небе

Самолет приблизительно в 14:00 снова исчез с карты Flightradar24 в районе Черкасс.

По информации "Телеграфа", это был грузовой самолет. Куда именно он летел и что перевозил неизвестно.

Киевляне сначала испугались от увиденного. На опубликованных кадрах слышно, как люди спрашивают, а не открыли в Украине воздушное пространство.

Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года воздушное пространство Украины полностью закрыто для гражданской авиации из-за военного положения. Это касается как внутренних, так и интернациональных рейсов.

Украинские власти периодически обсуждают возможность постепенного восстановления гражданских авиаперевозок в отдельных регионах страны, которые находятся дальше линии фронта. Любые решения по возобновлению гражданской авиации будут зависеть от ситуации безопасности и развития событий на фронте.

Что известно об Ан-124 "Руслан"

Ан-124 "Руслан" — это украинский тяжелый транспортный самолет, один из самых больших и мощных грузовых самолетов в мире.

Основные характеристики:

Самолет разработан в 1980-х годах в ОКБ им. А.К. Антонова (Украина, тогда СССР).

Технические параметры:

Максимальный взлетный вес: 405 тонн

Грузоподъемность: до 120 тонн

Длина: 69,1 метра

Размах крыльев: 73,3 метра

Высота: 20,78 метра

Дальность полета с максимальным грузом: около 4500 км.

Ан-124 "Руслан" – что известно

Уникальные особенности:

Самолет имеет уникальную конструкцию с возможностью загрузки через носовую часть – нос самолета отбрасывается вверх, что позволяет загружать крупногабаритные грузы. Также есть возможность загрузки через задний люк.

Оснащен четырьмя турбовентиляторными двигателями Д-18Т, обеспечивающими необходимую тягу для подъема огромных грузов. Имеет 24 колеса в шасси для распределения большого веса при посадке.

Применение:

Используется для перевозки промышленного оборудования, космической техники, военной техники, гуманитарных грузов и других сверхтяжелых предметов. Эксплуатируется как гражданскими, так и военными организациями разных стран.

Ранее "Телеграф" писал, что над Украиной снова зафиксировали полет самолета, но это был не шведский разведчик Saab 340 AEW&C. Вероятнее всего речь идет о борте Ан-26РТ, который проводил аэронавигационные работы.