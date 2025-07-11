Рейсу из Беларуси не рады? Россияне могли атаковать собственный пассажирский самолет (карта)

Стреляли прямо по людям

"Славноизвестная" российская ПВО могла открыть огонь по белорусскому рейсу AFL1845. Самолет вроде бы приняли за украинский дрон.

Об этом сообщает российский оппозиционный журналист и блогер Александр Невзоров. Он говорит, что ему об этом сообщили сразу несколько источников и публикует соответствующую аудиозапись с борта самолета.

"Сегодня в 00:20 в районе подлета к московскому аэропорту Шереметьево система противовоздушной обороны "Панцирь" ошибочно сработала по пассажирскому самолету рейса AFL1845, следовавшему из Минска. По предварительной информации, борт был ошибочно идентифицирован как украинский беспилотник", — пишет Невзоров.

Согласно предварительной информации, самолет якобы получил незначительные повреждения и экипаж посадил судно. Пострадавших или жертв нет. На месте происшествия работают работники российских спецслужб – они проводят проверку инцидента.

Что известно о рейсе AFL1845

Рейс AFL1845 производился авиакомпанией "Аэрофлот" самолетом Boeing 737-8MC с бортовым номером RA-73105. Согласно данным FlightRadar24, самолет вылетел из аэропорта Минска (MSQ) в 21:29 UTC (00:29 по московскому времени) 11 июля 2025 года с назначением в московский аэропорт Шереметьево (SVO).

Маршрут составлял 644 километра, а плановое время полета составляло 1 час 1 минуту. Фактическое время полета составило 1 час 8 минут. Boeing 737-8MC представляет собой модификацию популярного пассажирского самолета Boeing 737-800, предназначенного для среднемагистральных рейсов.

По расписанию, в ночь с 11 на 12 июля этот же борт должен выполнить такой же рейс – из Минска в Москву – вылет запланирован на 22:55 по московскому времени с прибытием в 00:30. Однако согласно расписанию запланированных рейсов, полет будет совершать уже не Boeing, а Airbus 320, что намекает на некоторые выводы.

Ранее "Телеграф" также писал, что россияне рассмешили изумлением из-за авиаколлапса. Некоторые искренне удивлены, как дроны могут помешать самолетам.