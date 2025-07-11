Украинцам будет трудно дышать? Что их ожидает 13 и 14 июля

Погода приготовила "сюрприз"

Уже 13 и 14 июля в некоторых областях Украины предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности. Она ожидается в течение ночи-позднего вечера.

Согласно обновленным картам на сайте Украинского гидрометеорологического центра, весь юг, почти весь центр и север Украины — в красной зоне. Об этом сообщает "Телеграф".

13 июля красный уровень пожарной опасности установлен в следующих областях:

Киевская

Черкасская

Полтавская

Кировоградская

Винницкая

Днепропетровская

Запорожская

Николаевская

Херсонская

Одесская

Автономная Республика Крым

Погода в Украине на 13 июля

14 июля ситуация остается тоже критичной. В красной зоне будут почти те же области:

Киевская

Черкасская

Житомирская

Винницкая

Кировоградская

Днепропетровская

Запорожская

Николаевская

Херсонская

Одесская

Автономная Республика Крым

Погода в Украине на 14 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким регионам нашей страны не повезет с погодой в конце недели, ведь синоптики прогнозируют невыносимую жару и грозы. Местами показатели на термометрах в дневное время могут достигать почти 40 теплых градусов.