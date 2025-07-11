Украинцам будет трудно дышать? Что их ожидает 13 и 14 июля
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Погода приготовила "сюрприз"
Уже 13 и 14 июля в некоторых областях Украины предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности. Она ожидается в течение ночи-позднего вечера.
Согласно обновленным картам на сайте Украинского гидрометеорологического центра, весь юг, почти весь центр и север Украины — в красной зоне. Об этом сообщает "Телеграф".
13 июля красный уровень пожарной опасности установлен в следующих областях:
- Киевская
- Черкасская
- Полтавская
- Кировоградская
- Винницкая
- Днепропетровская
- Запорожская
- Николаевская
- Херсонская
- Одесская
- Автономная Республика Крым
14 июля ситуация остается тоже критичной. В красной зоне будут почти те же области:
- Киевская
- Черкасская
- Житомирская
- Винницкая
- Кировоградская
- Днепропетровская
- Запорожская
- Николаевская
- Херсонская
- Одесская
- Автономная Республика Крым
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким регионам нашей страны не повезет с погодой в конце недели, ведь синоптики прогнозируют невыносимую жару и грозы. Местами показатели на термометрах в дневное время могут достигать почти 40 теплых градусов.