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Украинцам будет трудно дышать? Что их ожидает 13 и 14 июля

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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К этому событию следует быть готовым Новость обновлена 11 июля 2025, 14:47
К этому событию следует быть готовым. Фото Коллаж "Телеграфа"

Погода приготовила "сюрприз"

Уже 13 и 14 июля в некоторых областях Украины предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности. Она ожидается в течение ночи-позднего вечера.

Согласно обновленным картам на сайте Украинского гидрометеорологического центра, весь юг, почти весь центр и север Украины — в красной зоне. Об этом сообщает "Телеграф".

13 июля красный уровень пожарной опасности установлен в следующих областях:

  • Киевская
  • Черкасская
  • Полтавская
  • Кировоградская
  • Винницкая
  • Днепропетровская
  • Запорожская
  • Николаевская
  • Херсонская
  • Одесская
  • Автономная Республика Крым
Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности 13 июля 2025
Погода в Украине на 13 июля

14 июля ситуация остается тоже критичной. В красной зоне будут почти те же области:

  • Киевская
  • Черкасская
  • Житомирская
  • Винницкая
  • Кировоградская
  • Днепропетровская
  • Запорожская
  • Николаевская
  • Херсонская
  • Одесская
  • Автономная Республика Крым
Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности 14 июля 2025
Погода в Украине на 14 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким регионам нашей страны не повезет с погодой в конце недели, ведь синоптики прогнозируют невыносимую жару и грозы. Местами показатели на термометрах в дневное время могут достигать почти 40 теплых градусов.

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