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Українцям буде важко дихати? Що їх очікує 13 та 14 липня

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
До цієї події варто бути готовим Новина оновлена 11 липня 2025, 14:47
До цієї події варто бути готовим. Фото Колаж "Телеграфу"

Погода приготувала "сюрприз"

Вже 13 та 14 липня в деяких областях України попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку. Вона очікується протягом ночі-пізнього вечора.

Відповідно до оновлених мап на сайті Українського гідрометеорологічного центру, весь південь, майже весь центр і північ України — у червоній зоні. Про це передає "Телеграф".

13 липня червоний рівень пожежної небезпеки встановлено в таких областях:

  • Київська
  • Черкаська
  • Полтавська
  • Кіровоградська
  • Вінницька
  • Дніпропетровська
  • Запорізька
  • Миколаївська
  • Херсонська
  • Одеська
  • Автономна Республіка Крим
Попередження про надзвичайну пожежну небезпеку 13 липня 2025
Погода в Україні на 13 липня

14 липня ситуація залишається теж критичною. У червоній зоні будуть майже ті самі області:

  • Київська
  • Черкаська
  • Житомирська
  • Вінницька
  • Кіровоградська
  • Дніпропетровська
  • Запорізька
  • Миколаївська
  • Херсонська
  • Одеська
  • Автономна Республіка Крим
Попередження про надзвичайну пожежну небезпеку 14 липня 2025
Погода в Україні на 14 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким регіонам нашої країни не пощастить з погодою наприкінці тижня, адже синоптики прогнозують нестерпну спеку і грози. Місцями показники на термометрах у денний час можуть сягати майже 40 теплих градусів.

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#Погода #Погода в Україні #Прогноз погоди