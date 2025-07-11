Українцям буде важко дихати? Що їх очікує 13 та 14 липня
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Погода приготувала "сюрприз"
Вже 13 та 14 липня в деяких областях України попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку. Вона очікується протягом ночі-пізнього вечора.
Відповідно до оновлених мап на сайті Українського гідрометеорологічного центру, весь південь, майже весь центр і північ України — у червоній зоні. Про це передає "Телеграф".
13 липня червоний рівень пожежної небезпеки встановлено в таких областях:
- Київська
- Черкаська
- Полтавська
- Кіровоградська
- Вінницька
- Дніпропетровська
- Запорізька
- Миколаївська
- Херсонська
- Одеська
- Автономна Республіка Крим
14 липня ситуація залишається теж критичною. У червоній зоні будуть майже ті самі області:
- Київська
- Черкаська
- Житомирська
- Вінницька
- Кіровоградська
- Дніпропетровська
- Запорізька
- Миколаївська
- Херсонська
- Одеська
- Автономна Республіка Крим
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким регіонам нашої країни не пощастить з погодою наприкінці тижня, адже синоптики прогнозують нестерпну спеку і грози. Місцями показники на термометрах у денний час можуть сягати майже 40 теплих градусів.