Українцям буде важко дихати? Що їх очікує 13 та 14 липня

Погода приготувала "сюрприз"

Вже 13 та 14 липня в деяких областях України попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку. Вона очікується протягом ночі-пізнього вечора.

Відповідно до оновлених мап на сайті Українського гідрометеорологічного центру, весь південь, майже весь центр і північ України — у червоній зоні. Про це передає "Телеграф".

13 липня червоний рівень пожежної небезпеки встановлено в таких областях:

Київська

Черкаська

Полтавська

Кіровоградська

Вінницька

Дніпропетровська

Запорізька

Миколаївська

Херсонська

Одеська

Автономна Республіка Крим

Погода в Україні на 13 липня

14 липня ситуація залишається теж критичною. У червоній зоні будуть майже ті самі області:

Київська

Черкаська

Житомирська

Вінницька

Кіровоградська

Дніпропетровська

Запорізька

Миколаївська

Херсонська

Одеська

Автономна Республіка Крим

Погода в Україні на 14 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким регіонам нашої країни не пощастить з погодою наприкінці тижня, адже синоптики прогнозують нестерпну спеку і грози. Місцями показники на термометрах у денний час можуть сягати майже 40 теплих градусів.