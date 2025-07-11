Невыносимая жара или грозы? Каким регионам не повезет с погодой в конце недели

Воздух кое-где прогреется до +40 градусов

В Украине продолжается жара, однако незначительное улучшение все же могут принести дожди. Синоптики прогнозируют осадки в нескольких областях до конца недели.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Отмечается, что самая жаркая погода будет в центре, на востоке и юге Украины.

Погода в Украине 11 июля

В пятницу, 11 июля, на западе страны ожидается прохладная температура, ведь здесь столбик термометра покажет до +22 градусов днем. На севере будет до +27 градусов. На востоке и в центре страны днем термометр прогреется до +40 градусов. Однако эти области ожидается небольшой дождь с грозой. На юге Украины температура воздуха будет составлять до +27 градусов.

Погода в Украине 11 июля

Погода в Украине 12 июля

В субботу, 12 июля, на западе Украины будет теплее, ведь там термометр днем покажет до +25 градусов, а на востоке и в центре страны будет до +37 градусов. Южные области тоже накроет жара до +31 градуса. При этом по всей территории Украины, кроме центральных и северных областей, синоптики прогнозируют осадки в виде дождей с грозами.

Погода в Украине 12 июля

Погода в Украине 13 июля

В воскресенье, 13 июля, жара еще будет держаться, а дожди прогнозируются на востоке и юге Украины. Так, центральные области днем ожидает температура до +27 градусов, а северные до +31 градуса. На востоке, в центре и на юге синоптики обещают днем до +35 градусов.

Погода в Украине 14 июля

Напомним, что в некоторых западных регионах на ближайшие дни объявлено гидрологическое предупреждение из-за возможных паводков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жара может "убить" некоторые популярные виды рыбы в Украине.