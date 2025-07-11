Не вопреки, а благодаря: военный эксперт объяснил, почему новые законы могут стать шансом для украинского ОПК

Для производителей оружия могут предложить налоговые льготы, упрощенную таможню и защиту инвестора

Пакет законопроектов Defence City, который Верховная Рада готовится вынести на голосование, может стать шансом не только для сохранения, но и для рывка развития украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом в рамках пресс-конференции рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передают журналисты "Телеграфа".

Он не только публично поддержал реформу, но и напомнил, с какими парадоксами, деградацией и системными ошибками столкнулся украинский ОПК за более чем 30 лет независимости.

"Оборонно-промышленный комплекс Украины, как известно, всегда был достаточно мощный. Даже после распада Советского Союза — один из сильнейших среди всех бывших республик. Но более 30 лет мы наблюдали не развитие, а наоборот — разрушение и деградацию. Вместо того, чтобы приумножать этот потенциал, начали его разворовывать и разбазаривать", — отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что только после полномасштабного вторжения в 2022 году оборонка начала возрождаться.

"Именно трагические события войны дали нашему ОПК второе дыхание. Начали появляться новые проекты, расти производство. Но все это — не благодаря государству, а скорее вопреки его инертности. Глобальной поддержки от государства мы так и не увидели", — говорит он.

По словам Александра Коваленко, украинские предприятия так и не получают заказы на производство боеприпасов.

"Мы долго шли к тому, чтобы производить снаряды калибра 155 мм. И вот когда уже можем их производить — заказов нет. Потому что, скажем, в Чехии это стоит дешевле. Там давно налажено масштабное серийное производство", — говорит обозреватель. — "А у нас? Первые партии всегда дороже и это аксиома. Поскольку пока государство не делает заказ, мы не можем снизить себестоимость. А без снижения себестоимости мы не конкурентоспособны даже на собственном рынке. Замкнут круг".

Впрочем, по мнению Александра Коваленко, новый законодательный пакет впервые предлагает системное решение этих проблем.

"В законопроектах предлагается до 1 января 2036 года предоставить предприятиям, которые войдут в специальный реестр Минобороны, существенные налоговые послабления. Именно это поможет снизить себестоимость продукции и сделать наши предприятия конкурентными даже по сравнению с западными партнерами", — объясняет он.

Коваленко подчеркнул, что речь идет не только об экономике, но и о прозрачности, предсказуемости и доверии инвесторов.

"Когда государство защищает и поддерживает предприятие, это становится сигналом и для иностранных партнеров. Инвестиции появляются там, где есть прозрачные правила игры и государственная воля. Это большой плюс", — уверен военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Он также привел успешный пример — самоходную артиллерийскую установку "Богдана", которая благодаря иностранным инвестициям превратилась в образец эффективного производства.

"Все помнят, как "Богдану" когда-то недооценивали. А сейчас — это одна из лучших САУ в мире. И именно благодаря датской инвестиционной программе мы смогли выйти на уровень, когда производим ее в количествах, превышающих даже европейские аналоги, например Nexter во Франции", — говорит он.

Однако, по его мнению, этого все равно недостаточно. Нам не хватает заказов. Поэтому производство необходимо масштабировать, привлекать больше инвестиций и создавать условия для экспорта. Тем более, что экспорт критически важен для устойчивого развития ОПК.

"С 2022 года война сильно изменилась. Многие образцы вооружения, которые были эффективными тогда, уже не столь актуальны сейчас. Но их все еще можно производить и продавать на экспорт. Потому что в других странах на них есть спрос", — объясняет Коваленко.

И именно здесь, по его словам, важная часть этих законопроектов – упрощение таможенных процедур.

"Если мы не начнем строить наш ОПК на таких принципах, мы потеряем еще одно десятилетие. А у нас нет этого времени", — подытожил он.

Напомним, ожидается, что первое чтение законопроектов Defence City состоится уже в середине июля, а второе – в конце лета 2025 года. В случае принятия они могут дать украинскому ОПК второй шанс — на этот раз не "вопреки", а "благодаря".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13303, который предлагает предоставлять дополнительный ежегодный отпуск военнослужащим, длительно находящимся в зоне боевых действий. Инициатива предусматривает увеличение продолжительности отпуска в зависимости от количества календарных лет непрерывной службы на фронте.