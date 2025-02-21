В Раде придумали, как упростить жизнь ветеранов и родным без вести пропавших: детали нового законопроекта

Новый законопроект в Верховной Раде: на кого он повлияет?

Война в Украине внесла существенные коррективы в жизнь многих граждан, включая ветеранов и их семьи. В этой связи правительство работает над новыми законодательными инициативами для обеспечения дополнительных социальных гарантий.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный проект № 13033, предусматривающий изменения в пункт 6-2 раздела IV "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О потребительском кредитовании". Этот проект направлен на обеспечение дополнительных социальных гарантий для ветеранов войны и уточнения оснований признания защищенными категориями некоторых других лиц.

Основной целью проекта является признание ветеранов войны защищенной категорией, обеспечивающей дополнительные социальные гарантии в сфере кредитных обязательств. В частности, к защищенным категориям предлагают отнести военнослужащих Вооруженных Сил Украины, другие военные формирования и правоохранительные органы, государственные органы специального назначения с правоохранительными функциями, разведывательный орган Министерства обороны и других, а также членов их семей.

Также в защищенные категории будут включены ветераны войны, лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, члены их семей, члены семей лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также полицейские и лица рядового и руководящего состава службы гражданской защиты.

Для подтверждения принадлежности к защищенным категориям лиц проект предусматривает определение видов подтверждающих документов, а также предоставление права кредиторам обращаться к Минветеранов за подтверждением этой информации.

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