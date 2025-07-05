Не только плюсы: какие недостатки у четырехдневной рабочей недели в Украине

В Верховной Раде не видят проблем с введением подобной инициативы в Украине

В Польше запустили пилотный проект по переходу на 4-дневную рабочую неделю. Вполне вероятно, что подобная инициатива в будущем будет рассмотрена и в Украине.

Об этом рассказал глава комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Даниил Гетманцев в эфире "Новини.Live". По его словам бизнес в Украине достаточно "взрослый", чтобы решать подобные вопросы самостоятельно.

"Я бы такое поддержал. На период войны это нельзя делать обязательно, все же работодатель должен это с трудовым коллективом решать. Но сделать это опционально и дать такую возможность — чтобы работодатель и работник могли договориться о таком режиме работы — я бы на это пошел", — сказал он.

Нардеп напомнил, что аналогичные инициативы уже работают в некоторых других европейских странах, а потому Польша не является первой в этом плане. Однако он подчеркнул, что в военное время это должен решать бизнес со своими работниками.

Суть инициативы

С 30 июня в Польше тестируют переход на 4-дневную рабочую неделю, компаниям дали право самим решать, как именно организовывать рабочую неделю.

Согласно задумке, программа позволит улучшить ситуацию с демографией в стране — поскольку поляки много времени проводят на работе, у них практически не остается времени на семью. В стране весьма плохие показатели рождаемости, а потому сокращение рабочей недели, должно бы дать людям больше мотивации заводить семьи и детей, а также выделять больше времени на воспитание потомства.

Аналогичные проекты тестируют также во Франции, Дании, Бельгии и Испании.

Хорошая ли это идея

"Телеграф" решил обратиться к искусственному интеллекту, чтобы проанализировать заявление Гетманцева. По мнению нейросети в программе есть плюсы, но есть и подводные камни.

К преимуществам относится гибкость для бизнеса, который в условиях войны или перебоев со светом может более гибко организовывать работу. Кроме того работники в этом режиме будут меньше выгорать, а следовательно и реже увольняться.

К минусам можно отнести то, что у людей могут сократиться доходы, что будет весьма болезненно в условиях ускорения инфляции. Кроме того, есть сферы, которые не смогут перейти на четырехдневку (государственный сектор, оборона) или понесут неоправданные потери от этого (малый бизнес).

Есть плюсы

Но есть и минусы

Искуственный интеллект о заявлении Гетманцева

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