Этого ожидали многие военные: в Верховной Раде зарегистрировали важный законопроект об отпусках

Законопроект уже поддержали семь депутатов

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №13303, которым предлагается предоставлять дополнительный ежегодный отпуск военнослужащим, долгое время находящимся в зоне боевых действий. Документ предусматривает увеличение отпуска в зависимости от количества календарных лет непрерывной службы на фронте.

Как отметила соавтор инициативы Юлия Яцик, за один год службы в условиях боевых действий военный сможет получить дополнительные 10 дней отдыха, за два – 20, за три – 30, а за четыре и более – 40 дней. Полный текст законопроекта обнародован на сайте Верховной Рады. Его поддержали также Георгий Мазураш, Алексей Гончаренко, Марьяна Безугла, Мария Мезенцева, София Федина, Михаил Бондарь и Андрей Клочко.

Сегодня по действующему законодательству военные в условиях военного положения могут получить не более 30 календарных дней ежегодного основного отпуска, а также до 10 дней по семейным обстоятельствам. При этом нет законодательно определенного срока службы, после которого военнослужащий мог бы быть демобилизован.

Инициаторы отмечают: предложенный отпуск не заменяет, но частично компенсирует отсутствие четкой процедуры увольнения и служит мотивацией для продления службы.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Украине бронирование от мобилизации распространяется на работников стратегически важных предприятий. Они получают отсрочку на весь срок действия брони, независимо от того, находятся в отпуске.