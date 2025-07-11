Рада рассмотрит мощный законодательный пакет для развития украинского ОПК — о чем идет речь

Это должно коренным образом изменить правила игры для отечественных оборонных предприятий

В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит важный пакет законопроектов под названием Defence City, направленных на создание благоприятных условий для развития украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). О чем именно идет речь, в деталях рассказал руководитель проекта "Информационная оборона" Фонда "Открытая политика" Игорь Жданов на пресс-конференции 11 июля, сообщает "Телеграф".

По его словам, законопроекты №13420-13423 могут внести изменения в соответствии с Налоговым, Таможенным, Бюджетным, Уголовным и Уголовным процессуальным кодексами.

Такой законодательный пакет впервые будет системно регулировать деятельность оборонных предприятий благодаря созданию специального реестра и предоставлению им особого статуса. Более того, введенные льготы и стимулы обязательно увеличат объемы продукции и привлекут инвестиции в важную для страны отрасль.

Основные преимущества для предприятий, которые войдут в реестр Defence City, будут следующими:

освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования прибыли в производство;

отсутствие уплаты земельного, экологического и налога на недвижимость;

сохранение действующих налоговых преференций, в частности, льгот по НДС и ускоренной амортизации;

упрощенные таможенные процедуры и экспортный контроль для военных технологий;

дополнительные гарантии защиты в уголовном процессе;

поддержка в релокации производственных мощностей;

возможность установления особенностей валютного надзора и валютных сделок.

Следует отметить, что налоговые льготы будут действовать до 1 января 2036 года, а значит, условия для развития будут долгосрочными.

Кроме того, Жданов обратил внимание на интересные новации в уголовном законодательстве, которые должны защитить предприятия и их работников при выполнении государственных контрактов.

"Закон предусматривает, что нарушения, формально содержащие признаки уголовного преступления, но совершенные в процессе выполнения оборонных контрактов, могут быть рассмотрены с учетом их целей. Это не общая амнистия — каждый случай будет изучаться индивидуально при участии генерального прокурора", — пояснил эксперт.

Он также привел яркий пример с конца февраля 2022, когда в Киев приехала машина, из которой желающим раздавали оружие для защиты города. Без определенных норм законодательства эти люди могли бы нести уголовную ответственность за нелегальное хранение. Но было принято решение, что действия в интересах защиты страны не считаются преступлением. Это был законодательный ответ на военные реалии.

По информации Игоря Жданова, уже сегодня (11 июля) профильный комитет Верховной Рады будет рассматривать эти законопроекты. Ожидается, что в ближайшее время они будут вынесены на первое чтение.

"Призываю народных депутатов оперативно принять эти законы. Если будут замечания — их можно будет внести во второе чтение. Такой подход поможет Украине развивать собственный оборонно-промышленный комплекс, повышать технологический уровень и создавать совместные предприятия с ведущими западными компаниями", — подытожил Жданов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что депутаты Верховной Рады снова рассматривают вопрос повышения пенсионного возраста для граждан Украины. Комитет по социальной политике обсудил законопроекты, предлагающие поднять пенсионный возраст с 60 до 61 года.