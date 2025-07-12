"Цель достигнута": Россия цинично прокомментировала смертельный обстрел Украины

В результате атаки по Украине 12 июля есть погибшие и пострадавшие

В России официально прокомментировали атаку по Украине 12 июля, в результате которой есть погибшие и пострадавшие. Правда, удар по Черновцам, где есть жертвы, не вспомнили.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ. В Кремле в очередной раз подчеркнули, что атакуют Украину "исключительно для ударов по военным объектам".

""Цель удара" достигнута. Все назначенные "объекты" поражены", — говорится в сообщении.

Последствия ударов

Последствия удара РФ

Минобороны РФ утверждает, что в ночь на 12 июля был нанесен удар "по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке, а также инфраструктуре военного аэродрома". Там также подтверждают применение для атак на суверенное государство высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования и ударных БПЛА.

В тоже время, по данным ГСЧС, Россия в очередной раз ударила по гражданским, что демонстрируют фото. Также Кремль не озвучил удар по Черновцам, где есть погибшие и пострадавшие. Эти заявления еще раз подтверждают цинизм и жестокость врага, пускающего пыль в глаза россиянам, скрывая правду.

Последствия атаки

Атака по Украине 12 июля

Напомним, что в сети уже показали моменты ударов по Украине 12 июля. Взрывы раздавались в нескольких областных центрах. По ним били "шахедами" и ракетами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Россия атакует Луцк и Черновцы и что важного есть в этих городах.