Россия била ракетами, "Шахедами", КАБами: все о ночном обстреле Львова, Луцка, Черновцов и Харькова

Львов пострадал больше всего

В ночь на 12 июля российские войска совершили масштабную воздушную атаку по всей территории Украины, особенно досталось западным регионам — ряд городов оказался под плотным огнем разного оружия. В нескольких городах зафиксированы повреждения инфраструктуры, жилых домов, образовательных учреждений и частного транспорта, пострадали мирные люди.

"Телеграф" собрал обзор последствий.

Львов

Город ночью атаковали российские ударные беспилотники — зафиксирован пролет не менее 20 дронов. Часть из них уничтожила ПВО, однако некоторые попадания привели к повреждениям.

Взрывы раздались в разных частях города, в частности на улицах Митрополита Андрея и Елены Степановны. В Железнодорожном районе произошел пожар — горела кровля нежилого здания на площади около 200 квадратных метров. Повреждены несколько жилых домов, детский сад, десятки автомобилей. Во многих домах выбиты окна. Также повреждена контактная сеть — временно не курсируют троллейбусы №22, 30 и 32.

Несмотря на масштабную атаку, обошлось без погибших. Впрочем, медицинскую помощь получили четыре человека. Трем из них помогли непосредственно на месте, а одного мужчину доставили в больницу.

Последствия атаки во Львове

Последствия атаки во Львове

Последствия атаки во Львове

Последствия атаки во Львове

Последствия атаки во Львове

Луцк

В результате ночных обстрелов серьезно пострадала частная застройка — один из жилых домов почти полностью уничтожен В других домах из-за взрывной волны и обломков выбиты окна.

Информация о полном объеме разрушений в настоящее время уточняется.

Сообщений о погибших не поступало. В общем, ночь была чрезвычайно напряженной — город затянул дымом, звучали звуки сирен.

Последствия атаки в Луцке

Последствия атаки в Луцке

Черновцы

По информации местных мониторинговых каналов, несколько ракет, а также БПЛА типа "Шахед", россияне направили на город. После попадания вражеского дрона в Черновцах виден черный густой дым.

Последствия атаки в Черновцах

Харьков

Серия мощных взрывов прогремела в городе около 03:40 — российские войска нанесли удар по жилому массиву в Киевском районе, предварительно управляемой авиабомбой (КАБ). Впоследствии над городом зафиксировали полет группы ударных дронов-шахедов. Один из них попал в объект критической инфраструктуры. Еще несколько взрывов прогремели в течение утра — атака длилась почти 2 часа.

В результате одного из ударов повреждено уже не функционирующее промышленное предприятие. Там загорелись склады, несколько построек охватило пламя.

В Киевском районе в результате взрыва ранения получили двое мужчин — 55 и 33 лет. Оба госпитализированы. Также взрывной волной повреждены несколько жилых домов: выбило окна, повреждены частные автомобили и городские электросети.

Кропивницкий

В одной из общин Головановского района Кировоградской области повреждены почти 10 частных домов — разрушены кровли, выбиты окна и двери, повреждены заборы.

Кроме того, в области из-за обломков сбитого беспилотника возник пожар сухой травы на открытой местности, которую быстро ликвидировали.

Обошлось без пострадавших.

Последствия атаки в Кировоградской области

Последствия атаки в Кировоградской области

В целом, согласно данным Telegram-канала "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами", во время атаки российские войска использовали:

сотни ударных и имитационных дронов типа "Шахед";

десятки крылатых ракет Х-101.

В сети показали карту ночной атаки на Украину:

Как Россия атаковала Украину

Кроме того, враг применил остатки своей стратегической авиации – 6 бомбардировщиков Ту-95МС и 1 Ту-160. Также оккупанты привлекли истребитель МиГ-31К с ракетами типа "Кинжал" и выпустили по Украине большое количество ударных дронов "Шахед", а также беспилотники-имитации "Гербера" и "Пародия".

Ранее "Телеграф" публиковал инфографику, за сколько времени разные типы ракет и дронов России долетают до Киева.