Укр

Россия била ракетами, "Шахедами", КАБами: все о ночном обстреле Львова, Луцка, Черновцов и Харькова

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1115
Ночью россияне массированно обстреляли украинские города Новость обновлена 12 июля 2025, 07:45
Ночью россияне массированно обстреляли украинские города. Фото соцсети, Defence-UA/коллаж "Телеграфа"

Львов пострадал больше всего

В ночь на 12 июля российские войска совершили масштабную воздушную атаку по всей территории Украины, особенно досталось западным регионам — ряд городов оказался под плотным огнем разного оружия. В нескольких городах зафиксированы повреждения инфраструктуры, жилых домов, образовательных учреждений и частного транспорта, пострадали мирные люди.

"Телеграф" собрал обзор последствий.

Львов

Город ночью атаковали российские ударные беспилотники — зафиксирован пролет не менее 20 дронов. Часть из них уничтожила ПВО, однако некоторые попадания привели к повреждениям.

Взрывы раздались в разных частях города, в частности на улицах Митрополита Андрея и Елены Степановны. В Железнодорожном районе произошел пожар — горела кровля нежилого здания на площади около 200 квадратных метров. Повреждены несколько жилых домов, детский сад, десятки автомобилей. Во многих домах выбиты окна. Также повреждена контактная сеть — временно не курсируют троллейбусы №22, 30 и 32.

Несмотря на масштабную атаку, обошлось без погибших. Впрочем, медицинскую помощь получили четыре человека. Трем из них помогли непосредственно на месте, а одного мужчину доставили в больницу.

Львов взрывы 12 июля, где есть повреждения, какие последствия
Последствия атаки во Львове
Львов взрывы 12 июля, где есть повреждения, какие последствия
Последствия атаки во Львове
Львов взрывы 12 июля, где есть повреждения, какие последствия
Последствия атаки во Львове
Львов взрывы 12 июля, где есть повреждения, какие последствия
Последствия атаки во Львове
Львов взрывы 12 июля, где есть повреждения, какие последствия
Последствия атаки во Львове

Луцк

В результате ночных обстрелов серьезно пострадала частная застройка — один из жилых домов почти полностью уничтожен В других домах из-за взрывной волны и обломков выбиты окна.

Информация о полном объеме разрушений в настоящее время уточняется.

Сообщений о погибших не поступало. В общем, ночь была чрезвычайно напряженной — город затянул дымом, звучали звуки сирен.

Луцк взрывы 12 июля, где есть повреждения, какие последствия
Последствия атаки в Луцке
Луцк взрывы 12 июля, где есть повреждения, какие последствия
Последствия атаки в Луцке

Черновцы

По информации местных мониторинговых каналов, несколько ракет, а также БПЛА типа "Шахед", россияне направили на город. После попадания вражеского дрона в Черновцах виден черный густой дым.

Черновцы взрывы 12 июля, где есть повреждения, какие последствия
Последствия атаки в Черновцах

Харьков

Серия мощных взрывов прогремела в городе около 03:40 — российские войска нанесли удар по жилому массиву в Киевском районе, предварительно управляемой авиабомбой (КАБ). Впоследствии над городом зафиксировали полет группы ударных дронов-шахедов. Один из них попал в объект критической инфраструктуры. Еще несколько взрывов прогремели в течение утра — атака длилась почти 2 часа.

В результате одного из ударов повреждено уже не функционирующее промышленное предприятие. Там загорелись склады, несколько построек охватило пламя.

В Киевском районе в результате взрыва ранения получили двое мужчин — 55 и 33 лет. Оба госпитализированы. Также взрывной волной повреждены несколько жилых домов: выбило окна, повреждены частные автомобили и городские электросети.

Кропивницкий

В одной из общин Головановского района Кировоградской области повреждены почти 10 частных домов — разрушены кровли, выбиты окна и двери, повреждены заборы.

Кроме того, в области из-за обломков сбитого беспилотника возник пожар сухой травы на открытой местности, которую быстро ликвидировали.

Обошлось без пострадавших.

Кировоградская область взрывы 12 июля, где есть повреждения, какие последствия
Последствия атаки в Кировоградской области
Кировоградская область взрывы 12 июля, где есть повреждения, какие последствия
Последствия атаки в Кировоградской области

В целом, согласно данным Telegram-канала "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами", во время атаки российские войска использовали:

  • сотни ударных и имитационных дронов типа "Шахед";
  • десятки крылатых ракет Х-101.

В сети показали карту ночной атаки на Украину:

Воздушная атака России на Украину, карта
Как Россия атаковала Украину

Кроме того, враг применил остатки своей стратегической авиации – 6 бомбардировщиков Ту-95МС и 1 Ту-160. Также оккупанты привлекли истребитель МиГ-31К с ракетами типа "Кинжал" и выпустили по Украине большое количество ударных дронов "Шахед", а также беспилотники-имитации "Гербера" и "Пародия".

Ранее "Телеграф" публиковал инфографику, за сколько времени разные типы ракет и дронов России долетают до Киева.

Теги:
#Луцк #Львов #Обстрел #Война #Взрывы