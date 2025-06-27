Труханов нецензурно выругался из-за "русской" Одессы: перепалка попала на видео

Некоторые украинцы сравнили ситуацию с рэп-батлом, отмечая разницу в стиле разговора

Городской голова Одессы Геннадий Труханов оказался в центре эмоционального спора, когда во время общения с гражданами к нему подошел мужчина с вопросом о памятнике Александру Пушкину. Ответ мэра был мгновенным и решительным.

Об этом пишут в соцсетях. "Да неважно, что сказал Путин. Одесса — это не русский город, бл***", — ответил чиновник.

Осторожно: в видео присутствует нецензурная лексика!

Видео этой словесной дуэли быстро разлетелось соцсетями, вызвав волну комментариев и пылкое обсуждение в интернете. В комментариях пользователи выразили однозначную поддержку главе города. Один из корреспондентов в шутку отмечает: "Одесса — это еврейский город".

Другой комментатор добавляет: "Гена — не лох — с ним не шутите", — подчеркивая, что Труханов не из тех, кто позволяет себя провоцировать.

Украинцы поддержали мэра Одессы

Некоторые даже сравнили ситуацию с рэп-батлом, отмечая разницу в стиле: "Гена издал текст, тот — всего 2 слова. Рэп-батл. Видимо, оппонент больше двух слов не знает".

Украинцы поддержали мэра Одессы

Многие украинцы назвали позицию мэра "трезвой" и "актуальной", а саму ситуацию — примером того, как нужно реагировать на манипулятивные запросы, которые часто маскируются под "вопросы о культуре".

Один из пользователей подытожил: "За****ли уже с этими памятниками, музыкой и на каком языке говорить", — намекая на усталость общества от подобных дискуссий.

Украинцы поддержали мэра Одессы

Город, переживший много изменений, четко очерчивает свою позицию — как часть свободной, независимой Украины. А споры о Пушкине и памятниках уже не главное.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе на Набережной произошел досадный инцидент с дрессировщиком ручной вороны: тот предлагает прохожим фото с птицей за деньги. Однако в этот раз ситуация обострилась, когда к нему подошел ветеран войны.