Украинцы смогут наконец-то немножко отдохнуть. Что порадует их 19 июля

Это событие ожидается на всей территории нашей страны

Уже в четверг, 19 июля, синоптики прогнозируют нестабильную погоду на всей территории Украины. Практически во всех регионах кратковременные дожди днем и ночью.

Однако при этом температура воздуха останется летней, местами ожидается до +33 градусов. Об этом говорится в Украинском гидрометеорологическом центре.

Где будут идти дожди 19 июля

Запад: в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской областях ожидаются кратковременные дожди, причем умеренные будут только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях. Температура днем — +20…24°C, ночью — +12…14°C;

в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской областях ожидаются кратковременные дожди, причем умеренные будут только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях. Температура днем — +20…24°C, ночью — +12…14°C; Север: в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях пройдут непродолжительные дожди. Самые сильные осадки ожидаются в Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Черниговской областях. Температура будет колебаться от +20 до +29°C днем и +13…21°C ночью;

в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях пройдут непродолжительные дожди. Самые сильные осадки ожидаются в Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Черниговской областях. Температура будет колебаться от +20 до +29°C днем и +13…21°C ночью; Юг: в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Автомовной Республике Крым предусматриваются кратковременные дожди. Днем — +31…33°C, ночью — +18…22°C;

в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Автомовной Республике Крым предусматриваются кратковременные дожди. Днем — +31…33°C, ночью — +18…22°C; Восток: в Харьковской, Донецкой и Луганской областях тоже будет дождливо. Температура — +29…33°C днем и +20…24°C ночью.

Где будет дождь сильнее

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что по Украине пронеслись торнадо. Где они были и принесли ли разрушение 14 июля.