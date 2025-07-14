Категорически запрещено делать это 14 июля, если не хотите потерять удачу
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Узнайте, почему сегодня нельзя давать в долг и лениться
В понедельник, 14 июля, православные верующие и греко-католики в Украине почитают память апостола от 70-ти Акилы. До перехода церковного календарю на новоюлианский стиль святого вспоминали 27 июля.
Акила был последователем Иисуса, распространявший его учение в I веке. Согласно Библии, сначала он исповедовал язычество, но после встречи с апостолом Павлом его жизнь кардинально изменилась. Вместе с женой Прискиллой Акила принял христианство, нес Евангелие по всему миру, но позднее был казнен за христианскую веру. Святые мощи супругов покоятся в римском храме святой мученицы Приски.
В народе Акилу прозвали Соломенным. 14 июля наши предки начинали жатву, а женщины в этот день повязывали к поясу пучки соломы и надевали на голову соломенные венки. Верили, что это помогает снять усталость и боль в теле после тяжелой работы. Вечером для восстановления сил было принято отдыхать на ржаной соломе.
Что нельзя делать 14 июля
- Лениться — можно навсегда потерять удачу.
- Проводить важные переговоры — не принесут результата.
- Выбрасывать остатки еды со стола — рискуете обеднеть.
- Давать деньги в долг — вместе с деньгами из дома уйдет и счастье.
Народные приметы 14 июля
- Жаркая погода — к богатому урожаю в будущем.
- Идет дождь — к затяжным ливням на всю неделю.
- Короткий дождь — зима вступит в права раньше времени.
У кого именины 14 июля
Сегодня именины празднуют Иван, Петр, Николай и Степан.
Праздники и события 14 июля
- Праздник хаоса и беспорядка (День пандемониума)
- День осведомлённости об акулах (Shark Awareness Day)
- Международный день небинарных людей
- Международный день городских глашатаев
- День нудистов в США
Напомним, что в этом месяце есть ряд интересных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых дат и выходных на июль 2025 года.