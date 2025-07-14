Категорически запрещено делать это 14 июля, если не хотите потерять удачу

Узнайте, почему сегодня нельзя давать в долг и лениться

В понедельник, 14 июля, православные верующие и греко-католики в Украине почитают память апостола от 70-ти Акилы. До перехода церковного календарю на новоюлианский стиль святого вспоминали 27 июля.

Акила был последователем Иисуса, распространявший его учение в I веке. Согласно Библии, сначала он исповедовал язычество, но после встречи с апостолом Павлом его жизнь кардинально изменилась. Вместе с женой Прискиллой Акила принял христианство, нес Евангелие по всему миру, но позднее был казнен за христианскую веру. Святые мощи супругов покоятся в римском храме святой мученицы Приски.

В народе Акилу прозвали Соломенным. 14 июля наши предки начинали жатву, а женщины в этот день повязывали к поясу пучки соломы и надевали на голову соломенные венки. Верили, что это помогает снять усталость и боль в теле после тяжелой работы. Вечером для восстановления сил было принято отдыхать на ржаной соломе.

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Что нельзя делать 14 июля

Лениться — можно навсегда потерять удачу.

Проводить важные переговоры — не принесут результата.

Выбрасывать остатки еды со стола — рискуете обеднеть.

Давать деньги в долг — вместе с деньгами из дома уйдет и счастье.

Народные приметы 14 июля

Жаркая погода — к богатому урожаю в будущем.

Идет дождь — к затяжным ливням на всю неделю.

Короткий дождь — зима вступит в права раньше времени.

У кого именины 14 июля

Сегодня именины празднуют Иван, Петр, Николай и Степан.

Праздники и события 14 июля

Праздник хаоса и беспорядка (День пандемониума)

День осведомлённости об акулах (Shark Awareness Day)

Международный день небинарных людей

Международный день городских глашатаев

День нудистов в США

Напомним, что в этом месяце есть ряд интересных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых дат и выходных на июль 2025 года.