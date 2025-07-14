Українці зможуть нарешті трошки відпочити. Що потішить їх 19 липня

Ця подія очікується на всій території нашої країни

Вже у четвер, 19 липня, синоптики прогнозують нестабільну погоду по всій території України. Практично в усіх регіонах — короткочасні дощі вдень та вночі.

Однак при цьому температура повітря залишиться літньо, місцями очікується до +33 градусів. Про це йдеться в Українському гідрометеорологічному центрі.

Де йтимуть дощі 19 липня

Захід: у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській областях очікуються короткочасні дощі, причому помірні будуть тільки в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях. Температура вдень — +20…24°C, вночі — +12…14°C;

у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській областях очікуються короткочасні дощі, причому помірні будуть тільки в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях. Температура вдень — +20…24°C, вночі — +12…14°C; Північ: у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях пройдуть нетривалі дощі. Найсильніші опади очікуються у Житомирській, Хмельницькій, Київській, Чернігівській областях. Температура коливатиметься від +20 до +29°C вдень і +13…21°C вночі;

у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях пройдуть нетривалі дощі. Найсильніші опади очікуються у Житомирській, Хмельницькій, Київській, Чернігівській областях. Температура коливатиметься від +20 до +29°C вдень і +13…21°C вночі; Південь: в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Автомовній Республіці Крим передбачаються короткочасні дощі. Вдень — +31…33°C, вночі — +18…22°C.

в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Автомовній Республіці Крим передбачаються короткочасні дощі. Вдень — +31…33°C, вночі — +18…22°C. Схід: у Харківській, Донецькій та Луганській областях теж дощитиме. Температура — +29…33°C вдень та +20…24°C вночі.

Де дощитиме сильніше

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україною пронеслись торнадо. Де вони були та чи принесли руйнування 14 липня.