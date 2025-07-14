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Українці зможуть нарешті трошки відпочити. Що потішить їх 19 липня

Автор
Марина Бондаренко
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Погода в Україні
Погода в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Ця подія очікується на всій території нашої країни

Вже у четвер, 19 липня, синоптики прогнозують нестабільну погоду по всій території України. Практично в усіх регіонах — короткочасні дощі вдень та вночі.

Однак при цьому температура повітря залишиться літньо, місцями очікується до +33 градусів. Про це йдеться в Українському гідрометеорологічному центрі.

Де йтимуть дощі 19 липня

  • Захід: у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській областях очікуються короткочасні дощі, причому помірні будуть тільки в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях. Температура вдень — +20…24°C, вночі — +12…14°C;
  • Північ: у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях пройдуть нетривалі дощі. Найсильніші опади очікуються у Житомирській, Хмельницькій, Київській, Чернігівській областях. Температура коливатиметься від +20 до +29°C вдень і +13…21°C вночі;
  • Південь: в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Автомовній Республіці Крим передбачаються короткочасні дощі. Вдень — +31…33°C, вночі — +18…22°C.
  • Схід: у Харківській, Донецькій та Луганській областях теж дощитиме. Температура — +29…33°C вдень та +20…24°C вночі.
Погода в Україні 19 липня 2025
Де дощитиме сильніше

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україною пронеслись торнадо. Де вони були та чи принесли руйнування 14 липня.

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#Погода #Прогноз погоди #Погода у Києві