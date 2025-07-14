По Украине пронеслись торнадо. Где их видели и есть ли разрушения (видео)

Появление этого явления сложно спрогнозировать

В Украине по меньшей мере в двух регионах было зафиксировано опасное природное явление. Речь идет о смерче, который видели этим летом уже не в первые.

Как пишет одесский канал, недавно заметили большой смерч на одной из трасс Кировоградской области. Разрушений он не вызвал.

"Огромный торнадо по трассе Киев-Одесса (в районе Знаменки), гулял так минут 30 где-то", — говорится в сообщении.

Трасса Киев-Одесса на карте

Кроме того, смерч был замечен также в Одесской области в поселке Великодолинское. На видео зафиксировано только начало создания смерча. Однако это маленькое торнадо изрядно испугало украинцев.

" Мини-смерч в Великодолинском. Метеорологи отмечают, что смерчи — это не такое уж редкое явление летом", — пишет местный канал.

Заметим, что, по словам синоптика Натальи Диденко, смерчи для Украины — обычное явление. И довольно часто они возникают летом особенно у притоков рек. Появление этого явления в том или ином регионе достаточно сложно спрогнозировать. Однако вряд ли смерчей в Украине в последнее время стало больше, вероятнее, сейчас у людей появилась возможность их снимать и выкладывать в сеть.

Добавим, что смерч (или торнадо) — это атмосферное явление, которое является стремительным вихрем большой разрушительной силы, который возникает в грозовом облаке и затем распространяется сверху вниз в виде столба или хобота, захватывая песок, воду и т.д. Скорость движения воздуха внутри смерча у земли обычно составляет до 200 км/ч. Возникновение смерчей связано с локальной неоднородностью атмосферы, столкновении неоднородных по влажности и температуре воздушных масс, теплых (внизу) и холодных (вверху) слоев воздуха и сильного бокового ветра во время грозовой погоды.

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