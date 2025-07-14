Подписала важное соглашение с США: что известно о Свириденко, которая может возглавить правительство (фото)

Чиновница может стать второй женщиной-премьером в истории независимой Украины

Как и прогнозировали источники "Телеграфа" в Украине грядет смена главы правительства. Нынешний первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко может сменить на премьерском посту Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Он сообщил, что провел встречу со Свириденко и предложил ей возглавить новый состав Кабинета министров Украины.

"Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", — написал Зеленский.

Встреча Зеленского и Свириденко

По словам президента, они обсудили программы укрепления экономического потенциала, поддержки украинцев и расширения производства оружия.

Кто такая Юлия Свириденко

Как известно, чиновница родилась в 1985 году в Чернигове. Карьерный путь она начала в 2008 году с должности экономиста в украинско-андоррском предприятии АО "АМП", а уже спустя три года возглавила Постоянное представительство Чернигова в городе Уси (Китай).

Юлия Свириденко встретилась с Зеленским

В 2015 Свириденко стала советницей главы Черниговской ОГА. В 2020 году стала замминистра экономики, а спустя год получила должность министра.

Именно она подписала сделку по минеральным ресурсам с США, которой будет создан фонд по добыче редкоземельных металлов в обмен на дальнейшую помощь Вашингтона украинской армии.

Юлия Свириденко

Чиновница неоднократно представляла Украину на крупным международных мероприятиях

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о муже Свириденко. Он является крупным предпринимателем, хотя и не часто светится на публике.