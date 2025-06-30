Была экономисткой на предприятиях: что известно о Юлии Свириденко, которая может стать новым премьер-министром

Некоторое время Свириденко делала политическую карьеру в Чернигове

В кулуарах ходят слухи, что в ближайшее время может состояться отставка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Его преемницей может стать министр экономики Юлия Свириденко. Замену могут сделать на внеочередной сессии Верховной рады 7-8 июля.

"Телеграф" расскажет, чем запомнилось министр экономики и какой является ее политическая деятельность.

Что известно о Юлии Свириденко

Будущий министр родилась в 1985 году в Чернигове. Училась в Киевском торгово-экономическом университете, где овладевала менеджментом антимонопольной деятельности. Окончила аспирантуру этого вуза по специальности "экономика и управление национальным хозяйством".

В 2008 году Свириденко начала работать экономисткой украинско-андоррского совместного предприятия АО "АМП". Также была оценщиком Черниговского междугороднего бюро технической инвентаризации и заместителем директора ООО "Эко-Втор".

Свириденко работала экономисткой на предприятиях, фото из сети

В 2011 году Юлия возглавила Постоянное представительство Чернигова в городе Уси, что в КНР. Она занималась привлечением инвестиций в Чернигов и область и создавала условия для ведения бизнеса инвесторам.

В 2015 году Свириденко была советницей главы Черниговской областной администрации. Тогда же она возглавила Департамент экономического развития ЧОДА. Позже Юлию назначили первым заместителем главы администрации города. Некоторое время исполняла обязанности главы Черниговской ОГА.

Свириденко работала в Черниговской ОГА, фото me.gov.ua

В 2019 году Свириденко возглавила ООО "Сидко Украина", которое производит корм для диких птиц и перерабатывает органическую продукцию. Впоследствии ее избрали заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В том же году Свириденко стала председателем правления Фонда государственного социального страхования на случай безработицы. Входила в делегацию для участия в Трехсторонней контактной группе. В 2020 году Юлию избрали первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Свириденко была в Трехсторонней контактной группе, фото из сети

Впоследствии Свириденко стала заместителем главы Офиса Президента Украины. В 2021 году она была исключена из делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе. В 2021 году Юлию назначили министром экономики Украины. В 2022 году Свириденко возглавила Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики. Имела переговоры с другими странами по ужесточению санкций по отношению к России.

В июне 2025 года Свириденко назначили заместителем председателя Совета по вопросам поддержки предпринимательства, консультативно-совещательного органа при Президенте Украины.

Свириденко является министром экономики, фото president.gov.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о муже министра экономики Юлии Свириденко. Он также пытался попасть в политику.