Шмыгаля на Свириденко? Что известно о возможной скорой смене правительства в Украине

В начале июля в Украине могут сменить правительство

В ближайшее время якобы планируется замена премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на министра экономики Юлию Свириденко. Это может произойти на внеочередной сессии Верховной рады 7-8 июля.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram. В то же время, источники "Телеграфа" такую информацию не подтверждают.

Что говорят источники

Следует отметить, что источники "Телеграфа" в депутатском корпусе не подтверждают информацию Гончаренко. При этом другие источники намекают, что осуществляется спланированный вброс о назначении Свириденко, хотя разговоры об этом действительно ведутся.

Юлия Свириденко

Что говорит Гончаренко

Парламентарий пишет, что Слугам сказали готовиться к внеочередной сессии Рады 7-8 июля для замены премьера. Дело в том, что 10-11 июля в Риме должна пройти Конференция по восстановлению Украины (Recovery Conference), а ближайшее заседание парламента пока запланировано на 15 июля.

"Соответственно по состоянию на данный момент в качестве премьера на конференцию должен ехать Шмыгаль. Однако прямо сейчас Слугам рассылают сообщения, чтобы они были готовы к внеочередной сессии Рады 7 или 8 июля", – говорится в сообщении.

Гончаренко называет целью этой сессии смену украинского правительства вместе с главой. По его словам, наиболее вероятно, что новым премьером станет Юлия Свириденко. И именно она уже отправится на конференцию в Риме.

Скриншот из Telegram-канала Гончаренко

Напомним, вице-премьеру — министру единства Алексею Чернышеву объявили подозрение в коррупции. Днем ранее он вернулся в Украину из длительной командировки.